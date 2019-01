Wien (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr läuft an den globalen Aktienmärkten nur verhalten an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sorgen über eine Abkühlung der Konjunktur würden weiterhin die Stimmung prägen. Doch auch die Hoffnung auf eine Kehrtwende habe den gestrigen Tag bestimmt. Nach einem Auf und Ab habe die Wall Street gestern leicht positiv abschließen können. Nachdem Bloomberg Daten ermittelt habe, die auf einen deutlichen Rückgang der Ölexporte aus Saudi-Arabien schließen lassen würden, habe der Ölpreis zeitweilig ins Plus gedreht, habe jedoch kurz darauf wieder Verluste verzeichnet, da die Befürchtung über eine anstehende Rezession überwiege. Der Goldpreis habe hingegen weiter leicht zulegen können.



In China hätten schlechte Konjunkturdaten die Aussichten getrübt. Der klare Rückgang des Einkaufsmanagerindexes des verarbeitenden Gewerbes deute auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Die asiatischen Märkte hätten daher mit einem schwachen Start in den Tag eröffnet. Auch die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden auf eine negative Eröffnung hindeuten. (03.01.2019/ac/a/m)

