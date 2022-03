Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Kapitalmärkten überwog zuletzt die Entspannung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dabei gebe es eine Gemengelage an Risikofaktoren, die sowohl die globale Konjunktur als auch die Perspektiven vieler Unternehmen in den kommenden Monaten deutlich eintrüben könnten. So hätten vergleichbare Energiepreisschocks in der Vergangenheit oft zu Rezessionen geführt. Zumal derzeit auch viele andere Rohstoffe und Vorleistungen knapp seien und für Produktionsdrosselungen, massiv steigende Kosten und damit Belastungen von Konsum- und Investitionsnachfrage, sorgen würden. Die Situation werde dadurch verschärft, dass der Ukrainekonflikt auch global angespannte logistische Lieferketten zusätzlich belaste.Kaum im Blick schienen Anleger die aktuelle Pandemie-Situation in China zu haben, wo seit Mitte Februar die Corona-Neufallzahlen für chinesische Verhältnisse rasant ansteigen würden und die Behörden zu großflächigen Lockdowns veranlasst hätten. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass ähnlich wie Anfang 2020 die Produktion in Fabriken unterbrochen werde oder Container-Terminals gesperrt würden. Nicht zuletzt würden viele Notenbanken weltweit einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs ansteuern. Angesichts vielfach stark erhöhter Inflationsdynamiken steige die Gefahr, dass die Geldpolitik aufgrund des zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Drucks zu stark gegensteuere und die Konjunktur sogar abwürge. Vor allem in den USA sei die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario erheblich gestiegen - auch erkennbar an der nachgebenden Steilheit der Zinsstruktur, also der Differenz zwischen Renditen für zwei- und zehnjährige Staatsanleihen. Sollte kurzfristig sogar eine Inversion der Zinsstruktur, also eine negative Zinsdifferenz eintreten, würde die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA weiter ansteigen. (15.03.2022/ac/a/m)