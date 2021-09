Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits seit längerem steht fest, dass die Zusammensetzung des DAX reformiert wird, so Ralf Umlauf von der Helaba.Insbesondere sei der Druck nach dem Wirecard -Skandal größer geworden. Mit der Verbreiterung des DAX auf 40 Werte gehe die Verkleinerung des MDAX einher. Die zehn Werte, die neu in den Leitindex aufgenommen würden, seien: Airbus Brenntag und Porsche Holding ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ). Die Portfolio-Anpassungen dürften bereits seit Anfang September in Gange sein, nachdem die zehn Kandidaten festgestanden hätten. Zu einer Outperformance des MDAX habe es im September nicht geführt, wohl aber liege der Nebenwerteindex im 6M-Vergleich vorne, ebenso wie seit Jahresanfang.Im Vorfeld des FOMC-Meetings dürften sich die Akteure verstärkt in Zurückhaltung üben. Zwar würden Tapering-Aussagen weitgehend erwartet, die Frage, ob es dem FED-Chef gelinge, Zinsängste in diesem Zusammenhang zu zerstreuen, sei aber offen. Insofern wäre es nach Erachten der Analysten der Helaba verfrüht, auf einen Befreiungsschlag auf der Oberseite zu setzen, zumal das technische Umfeld weiterhin als belastend einzustufen sei und die Probleme von China Evergrande latent für Verunsicherung sorgen würden. Unverändert seien die Verkaufssignale von MACD und DMI hervorzuheben, sodass Risiko einer weiteren Korrekturausdehnung vorhanden sei. (20.09.2021/ac/a/m)