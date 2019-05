Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan legte im Mai um 5,2 Zähler auf 102,4 Punkte zu, so die Analysten von Postbank Research.Das japanische BIP sei, wie in der Nacht zu heute vermeldet worden sei, im ersten Quartal dieses Jahres überraschend stark um 0,5% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Die Details seien aber eher schwach gewesen. Privater Konsum und Investitionen außerhalb des Wohnungsbausektors hätten nachgegeben. Der Außenhandel habe dagegen einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert. Dies aber nur, weil die Importe schneller zurückgegangen seien als die Exporte.Im weiteren Tagesverlauf stünden heute keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Richtig spannend werde es diese Woche erst am Donnerstag. Neben den deutschen Detaildaten zum BIP-Wachstum im ersten Quartal stünden dann mit dem ifo-Geschäftsklimaindex sowie den Einkaufsmanagerindices - Letztere neben Deutschland auch für die Eurozone - auch wichtige Sentimentdaten für den laufenden Monat auf der Agenda. In den USA seien am Freitag die Auftragseingänge langlebiger Güter in der Industrie das Highlight. (20.05.2019/ac/a/m)