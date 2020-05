Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Aktienwoche endete mit einem negativen Unterton, so die Analysten der DekaBank.



Obwohl die wirtschaftlichen Lockerungen für jedermann sichtbar seien, würden sich die skeptischen Einschätzungen über das Erholungspotenzial der Wirtschaft häufen. Verbraucher und Unternehmen seien weiterhin verunsichert über die wirtschaftlichen Perspektiven. Staatliche Hilfsprogramme sollten zwar die Rezession kurzhalten, aber es wachse die Einsicht, dass es trotz einer ersten kräftigen Erholung mühsam werde, die Vorkrisen-Produktionsniveaus zu erreichen. Zu viele Unternehmen müssten Kosten senken und zu viele Lieferketten seien angesichts der sich weiter ausbreitenden Infektionswelle in den Schwellenländern noch für lange Zeit gestört. Das alles lasse auch am Aktienmarkt wieder Rückschläge erwarten. Immerhin habe das ifo-Geschäftsklima am gestrigen Montagmorgen positiv überrascht, wenngleich die Stimmung der deutschen Unternehmen auf einem sehr niedrigen Niveau verharre.



Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Mai auf Null gefallen sein. Die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl seien im Monatsvergleich weiter gesunken und hätten den Preisanstieg bei frischen Lebensmitteln übertönt. Wie sehr die Corona-Krise auch in die Statistik eingreife, zeige sich daran, dass angesichts der fehlenden Preisdaten aufgrund des Lockdowns ein großer Teil der Preise von den Statistikämtern habe geschätzt werden müssen. Am Ende der Woche bekommen wir dann noch einen Einblick, wie stark die Schwellenländer im ersten Quartal von der Corona-Krise getroffen wurden, so die Analysten der DekaBank. Es würden die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Indien, Brasilien und der Türkei gemeldet. (Ausgabe vom 25.05.2020) (26.05.2020/ac/a/m)





