Kurzprofil Veolia Environnement S.A.:



Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. (18.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) unter die Lupe.In der Vergangenheit hätten sich Recycling-Konzerne hervorragend entwickelt. Das Coronavirus und seine damit verbundenen Unsicherheiten auf die Wirtschaft würden aber auch in krisensicheren Branchen für Kurseinbrüche sorgen. Sei das gerechtfertigt? Schließlich produziere der Mensch weiterhin Müll.Fundamental sei bei Veolia Environnement zu hinterfragen, inwiefern die üppige Dividende von einem Euro aus dem operativen Gewinn bezahlt werde. Denn der französische Konzern schiebe einen ordentlichen Schuldenberg vor sich her. Gerade in der aktuellen Marktphase sollten Aktionäre den Verschuldungsgrad eines Unternehmens im Auge behalten.Im Zuge des schwachen Gesamtmarktes würden alle Werte einbüßen. Die Geschäftsmodelle der Recycling-Konzerne seien zwar keine Krisen-Profiteure, aber langfristig nicht bedroht. "Der Aktionär" rate erstmal eine Bodenbildung abzuwarten und die Veolia Environnement-Aktie auf die Watchlist zu setzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie:XETRA-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:16,685 EUR -2,17% (18.03.2020, 15:26)