Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

31,41 EUR +2,25% (15.12.2021, 09:31)



Euronext Paris-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

31,38 EUR +2,02% (15.12.2021, 09:34)



ISIN Veolia Environnement-Aktie:

FR0000124141



WKN Veolia Environnement-Aktie:

501451



Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VVD



Euronext - Paris Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VEOEF



Kurzprofil Veolia Environnement S.A.:



Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. (15.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Umwelt-Unternehmens Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) unter die Lupe.Die EU-Kommission habe dem französischen Abfallentsorger grünes Licht für die Übernahme des heimischen Konkurrenten SUEZ gegeben. Die Genehmigung sei ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zur endgültigen Fusion.Veolia habe die Genehmigung in einer Mitteilung begrüßt. Damit sei die Übernahme in ihrer Endphase. Die französische Wettbewerbsbehörde habe den 7. Januar 2022 als Abschlussdatum für die Übernahme festgelegt, habe die Firma mitgeteilt.Veolia und SUEZ seien weltweit tätig und führend in der Wasseraufbereitung und der Abfallwirtschaft. Um die Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auszuräumen, müssten die Konzerne Teile ihres Geschäfts veräußern. Unter anderem habe Veolia zugesichert, dass SUEZ fast alle Tätigkeiten im den Bereichen der Abfallbewirtschaftung und des kommunalen Wassers in Frankreich veräußern werde. Veolia werde fast alle mobilen Wasserdienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum abstoßen. Beide Firmen wollten zudem einen Teil ihrer Aktivitäten bei der Deponierung gefährlicher Abfälle verkaufen.Die beiden Konzerne hätten im April nach monatelangem Streit die Weichen für ein Zusammengehen gestellt. Für Veolia sei es bereits der zweite Versuch, SUEZ zu übernehmen. 2012 sei eine Übernahme u.a. an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert. Der neue Verbund solle auf einen Umsatz von etwa 37 Mrd. Euro kommen, beschäftigt würden rund 230.000 Menschen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link