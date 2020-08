Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (03.08.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Die ab 2020 gültige Verpflichtung zur Einführung von Kassen mit technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE) sollte Vectron eigentlich einen starken Schub geben. Schon im vierten Quartal des letzten Jahres sei das mit einem Umsatzplus von rund 40% spürbar gewesen, sodass ein deutlicher Rückgang nach neun Monaten im Gesamtjahr noch in ein Wachstum um rund 1% auf 25,2 Mio. Euro habe umgemünzt werden können. Dabei habe die Gesellschaft noch defizitär gearbeitet, aber das sollte sich in diesem Jahr mit einer anvisierten Verdopplung der Erlöse und einer niedrig zweistelligen EBIT-Marge ändern. Bis 2022 sollte es dank der forcierten Digitalisierung der Kassensystemwelt mit der Gesamtlösung von Vectron (Duratec Digital World) noch deutlich höher hinausgehen, auf einen Umsatz von über 100 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge im mittleren zweistelligen Bereich.Die Pläne seien erst mal obsolet, denn die Kernkundschaft von Vectron, die Gastronomie, leide massiv unter Corona, und auch Bäckereien hätten (wegen geringerer Lieferungen an Hotels und Cafes) zum Teil unter deutlichen Umsatzeinbußen zu leiden. Im ersten Quartal habe das Unternehmen den Umsatz - bei einem negativen Ergebnis von -0,8 Mio. Euro, das hohe Wachstumsinvestitionen widerspiegle - zwar noch deutlich um 27% auf 7,5 Mio. Euro gesteigert, das werde allerdings ab Q2 anders aussehen. Auch dank einer im Januar platzierten Kapitalerhöhung im Volumen von 11 Mio. Euro sei Vectron aber finanziell gut abgesichert. Und treibe den Ausbau und die Vermarktung des Digitalgeschäfts weiter voran, wobei der Fokus im Moment vor allem auf Lösungen mit kurzfristigem Umsatzpotenzial liege.Die schwache Entwicklung der Vectron-Aktie spiegle die großen Corona-Probleme der Kunden wider. Über kurz oder lang würden sich die starken Wachstumstreiber aber wieder durchsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: