5,49 EUR -2,83% (04.03.2022)



5,32 EUR -5,84% (04.03.2022)



ISIN: DE000A0KEXC7



A0KEXC



V3S



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (04.03.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.In der DGAP-News vom 01.03.2022 habe das Vectron-Management erstmals Planzahlen für das laufende Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Es würden demnach Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 33 bis 36 Mio. Euro und ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,9 bis 3,4 Mio. Euro erwartet. Nachdem die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021, gemäß bestätigten vorläufigen IFRS-Zahlen, Umsatzerlöse in Höhe von 38,2 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 4,7 Mio. Euro erreicht habe, komme es im laufenden Geschäftsjahr erwartungsgemäß voraussichtlich zu einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.Dies hänge insbesondere mit den nachlassenden Effekten aus der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme zusammen, nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr eine hohe Umrüstquote und damit eine starke Umsatzsteigerung erreicht worden sei. Pandemiebedingte Effekte sollten, nachdem noch das erste Quartal 2022 von einer Investitionszurückhaltung der Gastronomiebetriebe geprägt gewesen sei, sukzessive zurückgehen. Das Vectron-Management rechne mit einer Rückkehr zur Normalität ab dem zweiten Quartal.Positiv hervorzuheben sei die, vor dem Hintergrund der Umrüstung der Kassensysteme, im vergangenen Geschäftsjahr deutlich ausgebaute Kundenbasis, die über ein Digitalpaket bzw. Onlineanschluss verfügen würden. Damit lägen umfangreiche Potenziale vor, um das Digitalgeschäft voranzutreiben und die wiederkehrenden Umsätze sowie die Wertschöpfung je Kunde auszuweiten. Ende 2021 dürften gemäß Unternehmensangaben rund 18.000 Digitalpakete im Einsatz gewesen sein. Die wiederkehrenden Erträge seien im vergangenen Geschäftsjahr auf 6,5 Mio. Euro (2019: 4,1 Mio. Euro) deutlich ausgeweitet worden. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 werde bei einer gleich bleibend hohen Dynamik mit einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze auf 9,8 Mio. Euro gerechnet.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 15,70 Euro (bisher: 17,10 Mio. Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion reflektiere die dargestellte Minderung der Prognosen der Geschäftsjahre 2022 und 2023.Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 5,50 Euro liegt weiterhin ein hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben unverändert das Rating "kaufen" für die Aktie von Vectron Systems. (Analyse vom 04.03.2022)