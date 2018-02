Die Vectron Systems-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.02.2018)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (21.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) kaufenswert.Überraschender Personalwechsel bei Vectron: Gründer, Großaktionär und Vorstand Thomas Stümmler werde sich aus dem Vorstand zurückziehen und sich in der nächsten Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen. "Wir haben für die Zukunft große Pläne und wollen gemeinsam mit Coca-Cola und unserer Onlineplattform GetHappy ein bedeutender Player in der digitalen Welt werden. Das erfordert künftig ganz andere Strukturen in unserem Unternehmen", habe Stümmler im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt.Bereits vor über einem Jahr habe sich Vectron über neue Strukturen auch auf Vorstandsebene Gedanken gemacht. Mit Oliver Kaltner habe Vectron seit 1. Februar 2018 einen neuen CEO. Kaltner sei zuletzt Firmenchef von Leica Camera gewesen und sei ein erfahrener Konzernmanager. Im Zuge der Personalsuche sei für Stümmler die logische Konsequenz gewesen, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen. "Zwei Leitwölfe an Bord ist einer zu viel. Mein Fokus ist auch eher die strategische Planung und das Einfädeln von Deals. Die dazugehörige Detailarbeit ist nicht meine größte Stärke."Stümmler bleibe mit einem Anteil von gut 28% wesentlicher Aktionär von Vectron. "Ich habe derzeit kein Interesse Aktien zu verkaufen, und bei einer erfolgreichen Wahl in den Aufsichtsrat werde ich das Unternehmen weiterhin sehr eng begleiten." Gründungskollege und ebenfalls Großaktionär, Jens Reckendorf, bleibe Technikvorstand. Stümmlers Rückzug aus dem Vorstand sei daher keine negative Nachricht, sondern eher eine logische Konsequenz, die er zudem als maßgeblicher Aktionär voll unterstütze.Highlight in diesem Jahr sei natürlich nicht der Personalwechsel, sondern die Markteinführung der Plattform GetHappy. Seit Mitte November sei die Plattform im Feldtest in Leipzig. Unter der App "GetHappy Leipzig" könnten User sich bereits ein Bild von dem System machen. Derzeit seien 60 Gastronomen für den Test angeschlossen. "Bisher entwickelt sich der Test gut. Erste belastbare Ergebnisse erwarten wir gegen Ende März". Die App befinde sich in einer ersten Version in Leipzig im Test, bei der nach und nach Funktionen freigeschaltet würden und in die Erkenntnisse aus den laufenden Tests einfließen würden.Das bisherige Kerngeschäft von Vectron, Kassensysteme, habe sich dank einer gewissen Sonderkonjunktur in den ersten Monaten des Jahres 2017 gut entwickelt, sich aber im späteren Jahresverlauf plangemäß abgeschwächt. Hintergrund sei die Vorgabe des Finanzministeriums gewesen, dass Kassen in Gastronomie- und ähnlichen Betrieben, den Finanzämtern auf Knopfdruck eine Nachschau der Einnahmen ermöglichen müssten. Gesetzestreue Kunden seien der Pflicht gefolgt und hätten ordentlich Kassen bestellt. Schätzungsweise 30 bis 40% aller Kunden hätten diese Vorgabe allerdings noch nicht erfüllt. "Wie wir hören, nutzen die Finanzämter die Option der Nachschau bereits sehr rege. Ich habe den Eindruck, dass die Finanzämter nur darauf gewartet haben, loslegen zu können", erkläre Stümmler.Nach eigenen Angaben sei das Schlussquartal von Vectron durchaus zufriedenstellend verlaufen. Das hohe Niveau des vergleichbaren Vorjahresquartals werde jedoch nicht erreicht. "Unsere Zahlen sind nicht schlecht. Auch unsere Ergebnisse sind vor dem Hintergrund, dass wir die ganzen Investitionen in GetHappy tragen müssen, durchaus in Ordnung. Andere verbrennen in solchen Projekten irrsinnig viele Millionen. Wir sind weiterhin profitabel." Für das Jahr 2018 sei Stümmler bisher in Bezug auf das Kerngeschäft eher zurückhaltend gewesen. "Möglicherweise war ich an der Stelle bisher zu vorsichtig. Aufgrund der Nachschau des Finanzamtes sind viele Kunden nunmehr doch gezwungen, auf neue Systeme umzurüsten. Das neue Jahr hat eigentlich gut angefangen. Möglicherweise schneiden wir 2018 doch besser ab, als bisher von mir erwartet." Spätestens in den Jahren 2019 und 2020 erwarte Vectron die nächste Sonderkonjunktur aufgrund des Fiskalspeichers. "Ich habe keinen Zweifel, dass der Fiskalspeicher kommt. Dem Staat entgingen Milliarden. Die Politik wird diese umsetzen."Vectron bleibe spannend. Dealmaker Stümmler habe bekanntlich nicht nur den Cola-Deal eingefädelt, sondern habe sicherlich noch in Bezug auf GetHappy die eine oder Überraschung parat. Im Zusammenhang mit GetHappy habe das Unternehmen das Potenzial auf riesige Datensätze. Würden diese Daten noch mit den Kassensystemen direkt vernetzt, könnte ein eigenes Ökosystem entstehen. Das schreie nach einem GetHappy-ICO. Damit könnte Vectron sogar noch zur Krypto-Story werden. Vectron habe beste Chancen "die Aktie des Jahres 2018" zu werden. Die Coca-Cola-Wette laufe.