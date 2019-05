Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von Jan Fankhänel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Fankhänel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Die einst populäre Restaurantkette habe in den letzten Jahren mit starken Absatzverlusten zu kämpfen gehabt. Inzwischen befinde sich Vapiano kurz vor der Pleite - doch jetzt gebe es eine überraschende Wendung.Nachdem Vapiano vor wenigen Stunden eine Finanzspritze in Höhe von 30 Millionen erhalten habe, würden Mitarbeiter und Investoren erleichtert aufatmen. Die drohende Insolvenz sei zumindest vorerst abgewendet worden. Das Unternehmen habe sich Zeit erkauft, um die dringend notwendige Sanierung einzuleiten. Das zugesagte Geld stamme größtenteils von Banken und Großaktionären.Wie Vapiano ebenfalls bekannt gegeben habe, verschiebe sich der Termin für die Präsentation des Geschäftsberichts 2018 auf Mitte Juni. Ursprünglich sei dieser für Ende Mai angekündigt worden.Vapianos neuer Chef Cornelius Everke wolle mit dem frischen Kapital: Abläufe optimieren, das Menü überarbeiten und die Wartezeiten für Kunden verkürzen.Der Erfolg der Restrukturierung sei fraglich, schließlich seien die Probleme bei dem Unternehmen bekannt. In den Griff bekommen, habe sie bislang niemand.Jan Fankhänel von "Der Aktionär" rät aktuell die Finger von der Vapiano-Aktie zu lassen. (Analyse vom 24.05.2019)