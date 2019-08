Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vapiano-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

3,80 EUR -11,53% (19.08.2019, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

3,825 EUR -10,94% (19.08.2019, 10:05)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (19.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kölner Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Der überraschende Rücktritt des Vapiano-Chefs Cornelius Everke habe den Aktienkurs am Montag schwer belastet. Die Vapiano-Aktie falle am frühen Montagmorgen über zwölf Prozent und erreiche mit 3,80 Euro ein neues Rekordtief. Everkes Weggang hinterlasse viele Fragen. Die Schadensbegrenzung von Vapiano verpuffe am Markt.Vapiano wolle die jetzige Strategie nicht ändern, habe das Unternehmen bekannt gegeben. Der Ex-Ceo sehe die Restaurantkette "in der derzeitigen Phase des strategischen Übergangs gut aufgestellt".Er sei zugleich aber zu der Erkenntnis gelangt, dass er seine Erfahrung und Kompetenz aus persönlichen Gründen "auf absehbare Zeit nicht im geplanten Umfang zum Wohle der Gesellschaft einbringen kann".Everke habe die Kette auf Vordermann bringen wollen. Er habe auf eine Verschlankung der Menükarte und verbesserte Arbeitsabläufe gesetzt - lange Warteschlangen hätten mancherorts Kunden verärgert. Der Fokus sollte sich wieder vor allem auf die Profitabilität richten.Seit Vapiano an der Börse sei, habe das Unternehmen den Aktionären nur Ärger eingebracht. Der plötzliche Rücktritt Everkes sei die nächste Enttäuschung. Ob Vapiano im Knallhart-Wettbewerb der Systemgastronomie jemals eine bedeutende Rolle spielen könne, stehe in den Sternen. Der Chart sei eine einzige Katastrophe.Die Vapiano-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2019)