Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vapiano-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

7,19 EUR +1,55% (26.11.2018, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Vapiano-Aktie:

7,12 EUR -1,25% (26.11.2018, 08:07)



ISIN Vapiano-Aktie:

DE000A0WMNK9



WKN Vapiano-Aktie:

A0WMNK



Ticker-Symbol Vapiano-Aktie:

VAO



Kurzprofil Vapiano SE:



Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) ist eine Franchise-Restaurantkette mit italienischer Küche. Das erste Restaurant wurde 2002 in Hamburg eröffnet. Inzwischen ist Vapiano in über 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Die Menüauswahl umfasst vor allem Pasta, Pizza, Antipasti und Salate. Die Speisen werden gemäß dem "Fresh Casual Dining"-Konzept frisch und meist in gläsernen Show-Küchen an verschiedenen Stationen vor den Augen der Gäste zubereitet. Darüber hinaus gibt es in jedem Restaurant eine Getränke-Bar und Lounge-Bereiche für Kaffespezialitäten oder Drinks. Das Bezahlsystem funktioniert über eine Chipkarte, über die beim Verlassen des Restaurants abgerechnet wird. (26.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Die Experten von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Es habe alles so perfekt geklungen. Im Juni 2017 habe die Restaurantkette Vapiano an die Börse gestrebt und habe große Pläne gehabt. Das Konzept: cool, trendig, Lifestyle, Selbstbedienung, irgendwie Fast-Food, aber frische Lebensmittel und zusätzlich Front-Cooking, wie im Club-Urlaub. Man habe schon einen deutschen Edel-McDonalds die Weltmärkte erobern gesehen. Sei doch Vapiano schon in nahezu jeder größeren Stadt in Deutschland aktiv gewesen und auch international sei es gut vorangegangen. Anderthalb Jahre später sei die Börsenstory ein reines Desaster. Vom damaligen Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie könnten Anleger heute nur träumen. Wachsende Verluste hätten den Kurs Ende Oktober 2018 auf ihren tiefsten Stand bei 6,31 Euro fallen lassen.Dabei habe Vapiano im Oktober noch eine Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von 10 Euro vorgenommen. Dieser Schritt sei durch die Hauptaktionäre Mayfair, VAP Leipzig und Exchange Bio voll mitgetragen worden. Damit seien dem Unternehmen gut 20 Mio. Euro zugeflossen. Der Kurs aber sei weiter vor sich hin gedümpelt, Aktionäre seien frustriert gewesen. Seit Vapiano Anfang September seine Gewinn- und Umsatzprognose für 2018 gesenkt habe, gehe es an der Börse nach unten. Die Titel hätten seither mehr als 60 Prozent verloren.Nun aber melde das Manager Magazin, das Unternehmen sondiere eine De-Listing. Dabei müsste man den freien Aktionären einen ordentlichen Preis anbieten, darum sei der Kurs sofort nach oben geschossen. Vapiano aber habe inzwischen den Bericht dementiert. Solche Pläne gebe es nicht, habe Firmen-Chef Jochen Halfmann gesagt. "Unser Börsengang im vergangenen Jahr war eine bewusste und langfristig ausgerichtete Entscheidung." Der Kurs der Vapiano-Aktie sei daraufhin wieder gefallen, habe aber noch rund acht Prozent fester notiert.Insgesamt würden die Geschäfte für Vapiano nicht so schlecht laufen, wie es der Aktienkurs vermuten lasse. Eher durchwachsen. Einerseits setze sich die dynamische Expansion fort. Jeden Monat würden zwei neue Restaurants eröffnet, sodass die internationale Präsenz auf 225 Restaurants in 33 Ländern ausgebaut worden sei. Das Take-Away- und Lieferservice-Angebot biete Vapiano inzwischen an 110 Standorten in 17 Ländern an. Frankreich stehe derzeit besonders im Fokus.Das langanhaltende Hochsommerwetter habe der Kette schwer geschadet, in Schweden würden sich zudem teuren Managementfehler häufen und insgesamt koste das Wachstum einfach mehr Geld als gedacht. Vapiano-Chef Jochen Halfmann erkläre das so: "Wir haben ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm und investieren viel, in 2017 über 60 Mio. Euro. Bis 2020 wollen wir auf 330 Restaurants kommen." Halfmann mache aber Mut, und verspreche, dass man 2020 die Gewinnzone erreichen könne: "Unsere Planung richtet sich auf 2020, dann werden wir einen positiven Cashflow haben und Gewinne machen. Weltweit wächst der Markt für italienische Küche um neun Prozent, bei Burgern sind es dagegen nur drei Prozent. Diesen Trend nutzen wir."Anders als McDonalds setze Vapiano nicht so radikal auf Franchising, sondern wolle die Restaurant gerne selbst betreiben. Nur etwa 40% der Vapiano Restaurants seien franchisegeführt, insgesamt in 33 Ländern. Insgesamt sei die Wachstumsgeschichte von Vapiano intakt, das Konzept überzeuge die Kunden, allerdings sei die Expansion teurer als gedacht, die Gewinnzone werde nur planmäßig erreicht, wenn man etwas langsamer expandiere. Andererseits gehe es um das Momentum, den europäischen Markt nun konsequent zu erobern und Skaleneffekte zu nutzen. Darum seien strategische Fragen bei Vapiano derzeit ganz oben auf der Tagesordnung. Ein De-Listing müsse es nicht werden. Aber vielleicht drossele man die Wachstumsgeschwindigkeit, um solider voran zu kommen, und Vertragen, neuer Anleger zu gewinnen.Die aktuelle Spekulationen könnten der Aktie eine dringend benötigte Bodenbildung bescheren und zum Einstieg neue Investoren locken. Ein schwacher Trost allerdings für die Erstaktionäre - ihr Weg zurück in die Gewinne sei sehr weit. Anleger wie Analysten hätten massiv Vertrauen verloren. Sie würden nicht nur auf die verfehlten Bilanzprognosen sondern auch auf die mittlerweile hohe Verschuldung von mehr als 150 Mio. Euro verweisen. Vapiano stehe an einem "defining Moment". Für Spekulanten eine herrliche Situation, so die Experten von "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 23.11.2018)