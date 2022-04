Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank:



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Dieses Jahr hatte für Aktienanleger bislang wenig Erfreuliches zu bieten, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Bei näherer Betrachtung lasse sich jedoch erkennen, dass sich einige Sektoren dem negativen Markttrend hätten entziehen und teilweise sogar sehr positiv entwickeln können - trotz der geopolitischen Risiken und der durch die Kehrtwende vieler Notenbanken verursachten starken Zinsanstiege. Zu diesen Gewinnern hätten vor allem Rohstofftitel und Basiskonsumtitel gehört. So habe der Ölpreis allein 2022 um mehr als 30% zugelegt. Palladium in der Spitze um mehr als 20% und der Weizenpreis sogar um 40%.Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: "Der Krieg in der Ukraine hat in einem ohnehin schon angespannten Markt einen weiteren, erheblichen Preisanstieg ausgelöst." Analystenschätzungen zufolge verfüge Russland über einen 40% Anteil an der weltweiten Palladiumförderung, 10% an der weltweiten Goldförderung, ebenfalls 10% an der globalen Erdölförderung, ganze 30% am Weizenanbau und einen 17% Anteil an der Erdgasförderung. "Im Windschatten der Rohstoffpreise haben dieses Jahr vor allem solche Unternehmen profitiert, die traditionell unter ESG-Kriterien eher als kritisch eingestuft werden", erläutere Marko Behring. "Ölmultis konnten seit Jahresbeginn zweistellig zulegen, aber auch Düngemittelhersteller und Stahlkonzerne gehörten zu den Gewinnern."Einen ähnlichen Verlauf gebe es derzeit bei vermeintlich langweiligen Basiskonsumtiteln zu beobachten, stelle Behring fest: "Im Sommer letzten Jahres haben die Aktionäre noch ihre Anteile an Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663), Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062) und Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC) verschleudert und in schnell wachsende Technologietitel gesteckt. Diese Wahrnehmung hat sich zwischenzeitlich gedreht." In Zeiten steigender Inflation und möglicherweise abnehmende Konsumbereitschaft seien vor allem Aktien nachgefragt, auf deren Produkte man auch bei zurücklaufender Konsumbereitschaft nicht verzichten möchte oder könne. Anleger hätten sich jetzt daher die Frage gestellt: Raus aus Tech und Growth und rein in Value?