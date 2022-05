"Die South Sea Company wurde 1711 gegründet, um zur Entschuldung der britischen Regierung beizutragen, indem sie einen Teil der Staatsschulden übernahm und mit dem Erlös aus einer Aktienemission abzahlte. Als Gegenleistung für diesen Dienst an der britischen Krone erhielt die Gesellschaft ein Monopol für den Handel mit den spanischen Kolonien in Südamerika und das exklusive Recht, dort Sklaven zu verkaufen. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens war groß, da man sich von diesen Unternehmungen große Gewinne versprach, die sich jedoch nie einstellten. Im Jahr 1720 brach eine Spekulationswelle aus, und die Aktien schossen in die Höhe.



Sir Isaac Newton, der zu dieser Zeit Münzmeister war, investierte zusammen mit vielen anderen wohlhabenden Engländern in das Wertpapier. Sie stieg von 128 Pfund im Januar 1720 auf 1.050 Pfund im Juni. Zu Beginn dieses Anstiegs erkannte Newton jedoch den spekulativen Charakter des Booms und verkaufte seine Aktien im Wert von 7.000 Pfund. Als er nach der Marktentwicklung gefragt wurde, soll er geantwortet haben: "Ich kann die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen". Im September 1720 war die Blase geplatzt, und der Aktienkurs fiel auf unter 200 Pfund, ein Minus von 80% gegenüber seinem Höchststand drei Monate zuvor. Es stellte sich jedoch heraus, dass Sir Isaac, obwohl er die Blase schon vorher durchschaut hatte, wie so viele Investoren im Laufe der Jahre den Druck nicht mehr ertragen konnte, zu sehen, wie die anderen um ihn herum riesige Gewinne machten. Er kaufte die Aktie auf ihrem Höchststand zurück und verlor am Ende 20.000 Pfund."



Es scheine, dass selbst einer der klügsten Männer der Welt nicht vor irrationalem Verhalten gefeit gewesen sei. Es ist daher kaum verwunderlich, dass wir uns bei der Erklärung der Wertprämie eher im verhaltenswissenschaftlichen Lager positionieren, so die Experten von DPAM.



In der Behavioral Finance hätten einige Verhaltensweisen von Anlegern beobachtet und beschrieben werden können, die zu anhaltenden Anomalien bei der Preisbildung von Vermögenswerten geführt hätten. Anleger seien in der Tat bisweilen irrational, würden von ihren Emotionen geleitet und unterlägen Fehlern sowie nicht immer optimalen Entscheidungsprozessen. Tatsächlich würden das übermäßige Vertrauen der Anleger in ihr eigenes Urteilsvermögen und ihr übermäßiges Vertrauen in bewährte Meinungen zu langfristigen Überreaktionen und kurzfristigen Unterreaktionen der Aktienkurse auf neue Informationen führen. Die Wertanomalie lasse sich folglich durch die Überreaktionen aufgrund von Verhaltensverzerrungen erklären. Bei dieser Anomalie gehe es darum, dass die Märkte preiswerte Unternehmen etwas zu niedrig und teure Unternehmen etwas zu hoch bewerten würden. Solange Anleger dazu neigen würden, Gewinner zu überschätzen und zu extrapolieren und andere Aktien zu unterschätzen, könne diese Wertanomalie berücksichtigt werden.



Dieser Beitrag befasste sich kurz mit der Value-Prämie und ging der Frage nach, warum wir über "Value-Aktien" oder "billige gegenüber teuren Aktien" als Mittel zur Erzielung von Performance sprechen, statt über "Timing the Style" oder "Playing the Value Style", so die Experten von DPAM. Ziel der Experten sei es gewesen, die möglichen Erklärungen für die Wertprämie darzulegen. Sie würden eher zu einer verhaltensorientierten Erklärung tendieren, da sie glauben würden, dass die Marktteilnehmer nicht immer rational handeln würden und von ihren Emotionen beeinflusst würden. Das Timing, die Fehleinschätzungen oder die Umsetzung des Value-Stils könnten ein Thema für eine Fortsetzung sein. (20.05.2022/ac/a/m)







Value-Investing ist das Spielfeld einiger großartigen Investoren und Forscher, so Arne Kerst, Fondsmanager von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Jeder Anleger habe zweifellos schon einmal von Warren Buffet und der "Value-Anomalie" gehört, deren Leistung Gegenstand zahlloser akademischer Forschungsarbeiten gewesen sei. Wie man jedoch wisse, sei nichts in Stein gemeißelt, wenn es um Investitionen gehe. Anlagestile könnten in der Gunst der Anleger steigen und fallen, wie man beim Value-Stil gesehen habe. Mit jedem Jahr, in dem die Performance nach der Großen Finanzkrise schlechter ausgefallen sei, habe die Aussage "Value ist tot" an Stärke gewonnen. In letzter Zeit hätten die Märkte den Value-Stil wieder bevorzugt, was zu einigen bemerkenswerten Wertentwicklungen geführt habe. In diesem Beitrag erörtern wir die Erklärungen für diese Value-Prämie und auf welcher Seite des Diskurses wir uns befinden, so die Experten von DPAM.Zu den Gründen für die Existenz der so genannten "Wertanomalie" gebe es zwei Denkrichtungen: Eine "risikobasierte" und eine "verhaltensbasierte" Erklärung. Die risikobasierte Erklärung für die Wertanomalie habe ihren Ursprung in der Hypothese der effizienten Märkte (Efficient Market Hypothesis oder abgekürzt EMH). Die EMH besage, dass, da die Märkte alle öffentlichen Informationen widerspiegeln würden und die Anleger rational seien, alle Wertpapiere einen fairen Preis hätten und eine Outperformance unmöglich sei. Es gebe nichts umsonst. Um eine Überrendite zu erzielen, müsse man daher ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Dies erkläre, warum bei der risikobasierten Erklärung des Wertes die Wertprämie als Ausgleich für das übermäßige Risiko angesehen werde.