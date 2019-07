SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Valora-Aktie:

254,00 CHF +0,20% (04.07.2019, 09:05)



Börse Stuttgart-Aktienkurs Valora-Aktie:

222,00 EUR (28.06.2019)



ISIN Valora-Aktie:

CH0002088976



WKN Valora-Aktie:

870262



Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VALN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Valora-Aktie:

MKRMF



Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com. (04.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Von avecs 141 Schweizer Stores würden 72 vom Franchisen- ins Agenturmodell überführt: Im Schweizer Einzelhandelsgeschäft verfüge Valora über ein Netz von 1.082 Verkaufsstellen, wovon 141 auf Convenience-Store-Betreiberin «avec» entfallen würden. Diese wiederum würden sich auf in 69 eigene und 72 Franchisen-Stores teilen. Letztere sollten künftig in Agenturen umgewandelt werden, da in der Schweiz nur die Verkaufsstellen von avec das Franchisen-Modell kennen würden, während sämtliche anderen Ladenformate entweder als eigene Stores (245) oder als Agenturen (765) betrieben würden.Mit diesem Schritt werde die Markenkomplexität verringert und die Positionierung gestärkt, insbesondere im Hinblick auf Valoras Preisgestaltungsmacht. Im GJ18 habe der Franchisen-Umsatz bei CHF 75 Mio. (= 3,5% des Konzernumsatzes) gelegen, ein Betrag, der ab 2020 Valora hinzugerechnet werde; zudem erwarte die Analystin aufgrund der vereinfachten Konzernstruktur ein leichtes Plus beim EBIT.avec weiterhin wichtigster Wachstumsmotor in Schweizer «Foodvenience»-Bereich: Die derzeitige Zahl von 141 avec-Stores werde durch die Umstellung von 90 Kiosk-Geschäften aufs avec-Format und durch zusätzliche 30 neue Filialen aus dem SBB-Vertrag auf 260 gesteigert werden (ab 2021).Mit der Umstellung von einem Franchisen- auf ein Agentur-Modell bei avec verliere Valora zwar die entsprechenden Franchisengebühren, könne den eigenen Umsatz aber steigern und müsse gleichzeitig neu Kommissionsgebühren für die Agenturen bezahlen. Stärker ins Gewicht würden aber die Vereinfachung der Betriebsstruktur in der Schweiz (Retailsparte: 56% des Konzernumsatzes) und die einheitliche Markenpositionierung von avec fallen, dessen Verkaufsnetz in den nächsten drei Jahren zudem deutlich ausgebaut werde. Der Umsatz werde dadurch im GJ20 erhöht (+3,5%), bei weitgehend unverändertem EPS.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valora-Aktie: