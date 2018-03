Börse Stuttgart-Aktienkurs Valora-Aktie:

282,00 EUR -0,53% (14.03.2018, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Valora-Aktie:

CHF 335,00 +0,30% (14.03.2018, 10:02)



ISIN Valora-Aktie:

CH0002088976



WKN Valora-Aktie:

870262



Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Valora-Aktie:

VALN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Valora-Aktie:

MKRMF



Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com (14.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Das Wachstum werde künftig befeuert durch vier Faktoren: Expansion von Backwerk in bereits bestehenden Märkten, optimierter Produktmix im Einzelhandel (mehr Frischwaren und Kaffee), B2B-Geschäft von Ditsch sowie potenzielle M&A-Schritte. Bei der Rentabilität mache die Analystin fünf Schlüsselfaktoren aus: weitere Effizienzsteigerung, Divisionsmix, Produktmix, Operating Leverage und ein optimiertes Betriebsmodell.Bei einem Soft-Franchise-Ansatz seien die Renditen auf das eingesetzte Kapital ganz beträchtlich, da die Franchisen selbst für Investitionen und Bewirtschaftung des Nettoumlaufvermögens verantwortlich seien. Die Expansion von Backwerk - mit dem Ziel, 80 bis 100 neue POS in den nächsten fünf Jahren zu schaffen (aktuell: 345 POS) - werde auf einem solchen Ansatz basieren.Valora müsse nur rund 1% des Umsatzes aufwenden, um sein Ladennetzwerk und die Produktionsanlagen im jetzigen Zustand zu erhalten. Das Unternehmen verfüge daher über beträchtliche Möglichkeiten zur Cash-Conversion.Die Analystin berücksichtige Brezelkönig derzeit noch nicht, sehe hier aber ein substanzielles Ausschüttungspotenzial.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Valora-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". (Analyse vom 14.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valora-Aktie: