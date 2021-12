Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

23,96 EUR +3,90% (09.12.2021, 11:05)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

23,88 EUR +5,20% (09.12.2021, 10:53)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (09.12.2021/ac/a/a)



Im Kampf gegen Corona würden Impfstoffe auf absehbare Zeit erste Wahl bleiben. Während sich die MRNA-Vakzine von BioNTech und Moderna etabliert hätten, würden viele Ungeimpfte auf Alternativen warten. Eine solche könnte bald von Valneva kommen. Der Covid-19-Impfstoff, bei dem das österreichisch-französische Unternehmen auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus setze, weise in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von AstraZeneca und sei zudem besser verträglich. Damit seien die primären Endpunkte der Studie erreicht worden.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe nun mit der beschleunigten Prüfung des "Totimpfstoffs" begonnen. Dabei werde das sogenannte rollierende Verfahren angewendet. Dabei könnten die Experten der Behörde Daten aus laufenden Studien prüfen, sobald diese verfügbar seien. Es werde nicht wie sonst üblich gewartet, bis alle Daten der klinischen Studien vorlägen.Zudem habe Valneva mit der EU einen Vertrag schließen können. Demnach werde das Unternehmen - vorbehaltlich der Zulassung durch die EMA - zunächst 24,3 Mio. Dosen im zweiten und dritten Quartal 2022 liefern. Die Europäische Kommission könne diese Menge per Option auf insgesamt 60 Mio. Dosen erhöhen, von denen der Rest dann im Jahr 2023 geliefert werden würde.