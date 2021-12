Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (16.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Starke News hätten der Aktie von Valneva am Donnerstag kräftig Auftrieb verliehen. Auf Tradegate gewinne das Papier am frühen Vormittag knapp acht Prozent auf 24,18 Euro. Studiendaten zum Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 seien sehr vielversprechend ausgefallen.Das französisch-österreichische Unternehmen habe aus Testreihen in ersten Ergebnissen eine "hervorragende Immunreaktion" auf die Booster-Impfung mit VLA2001 gemeldet. Laut Valneva würden die ersten Ergebnisse bestätigen, dass VLA2001 die Immunität der Teilnehmer, die VLA2001 als Erstimpfung erhalten hätten, signifikant verstärkt habe.Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva, habe kommentiert: "Wir freuen uns enorm, über unsere ersten Booster-Daten berichten zu können, die bestätigen, dass VLA2001 die Immunität bei Teilnehmern, die VLA2001 als Erstimpfung erhalten hatten, signifikant verstärkte, und zwar unabhängig vom anfänglichen neutralisierenden Antikörperspiegel zum Zeitpunkt der Auffrischung. Eine Auffrischung mehrere Monate - in der Regel sechs Monate oder mehr - nach der Grundimmunisierung ist bei inaktivierten, adjuvantierten Impfstoffen im Allgemeinen wirksam."Valneva setze anders als die mRNA-Ansätze der bekannteren Konkurrenz wie BioNTech und Moderna auf einen inaktiven Virus (Totimpfstoff) und gelte so als Alternative für Impfskeptiker. In einem aktuellen "Spiegel"-Interview habe ihnen der Valneva-Chef Thomas Lingelbach aber geraten, nicht zu zögern: "Ich rate niemandem, auf unseren Impfstoff zu warten". Er halte dies für "ethisch inakzeptabel"."Der Aktionär" bleibe weiterhin ganz klar zuversichtlich für die Aktie von Valnvea. Ein Investment bleibt aber spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Valneva-Aktie. (Analyse vom 16.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Valneva.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.