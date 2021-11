Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Ein möglicher Kurstreiber für die Valneva-Aktie seien weitere Aufträge. Und es gebe nun zumindest die Hoffnung, dass das französische Unternehmen vielleicht doch noch mit den Briten ins Geschäft komme. Die hatten ja vor rund zwei Monaten einen Impfstoffauftrag storniert. Diese Stornierung werde jetzt aber vom britischen Premierminister Boris Johnson bedauert. Er hoffe, mit Valneva doch noch ins Geschäft zu kommen.Die Valneva-Aktie habe am Mittwoch kräftig zugelegt und setze am Donnerstag ihren Anstieg fort. Mit dem Sprung über 23 Euro sei ein Kaufsignal generiert worden. Jetzt sei der Weg zunächst bis zum Allzeithoch vom Ende August bei 25,20 Euro frei. Auf Sicht von 12 Monaten sei allerdings viel mehr drin. Sein Kursziel laute 50 Euro, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Valneva-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:24,08 EUR +8,37% (25.11.2021, 15:01)