Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

18,18 EUR -20,40% (04.01.2022, 16:08)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

18,69 EUR -19,16% (04.01.2022, 15:54)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (04.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Die Corona-Virusvariante Omikron verliere zusehends an Schrecken. Erste Experten würden davon ausgesehen, dass die Mutante zu einem zeitnahen Ende der Pandemie führen werde. Erste Daten zu einem chinesischen Totimpfstoff hätten zudem keine Wirkung gegen die Mutante nachgewiesen. Das belaste auch Valneva - ein Unternehmen, das ebenfalls einen Corona-Totimpfstoff auf den Markt bringen wolle.Der Totimpfstoff CoronaVac aus China habe vor Kurzem in einer Studie gegen die Omikron-Variante keine neutralisierenden Antikörper gezeigt. Das habe vor einigen Tagen das Wissensmagazin Scinexx berichtet. Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante könnte also für Totimpfstoffe zum Problem werden. Inwiefern Valneva davon betroffen sei, lasse sich aktuell schwer abschätzen. Dennoch bereite der Umstand, dass CoronaVac aus China wohl keine Wirkung gegen Omikron zeige, Sorgen bei den Anlegern von Valneva.Hinzu komme das nun angeschlagene Chartbild. Mit dem zweistelligen Kursrutsch am Dienstag sei der seit Mitte Oktober ausgeprägte Aufwärtstrend gebrochen. Und auch die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke sei im Zuge des Abverkaufs klar unterschritten worden.Der Markt schaue bei Valneva derzeit nur auf Corona und übershe, dass das Unternehmen eine interessante Pipeline abseits des Virus habe. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 18 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link