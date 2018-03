Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

3,62 EUR -2,43% (27.03.2018, 13:29)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

3,61 EUR -0,55% (27.03.2018, 15:49)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext - Paris Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (27.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Berlin (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Orquera von First Berlin:Christian Orquera, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA).Am 22. März habe Valneva die Ergebnisse für GJ 2017 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Umsatzzahlen (15. Februar) hätten über den Analysten-Prognosen gelegen, aber die operative Leistung habe leicht unter seinen Erwartungen gelegen. Der Rohertrag und das EBITDA hätten mit EUR 63,8 Mio. (GJ/16: EUR 54,8 Mio.) und EUR 10,8 Mio. (GJ/16: EUR 2,8 Mio.) unter seinen Schätzungen von EUR 64,8 Mio. bzw. EUR 11,5 Mio. gelegen. Aufgrund eines einmaligen Steuervorteils in Höhe von EUR 1,1 Mio. (FBe: EUR -1,0 Mio.; GJ/16: EUR -0,4 Mio.) sei das Nettoergebnis für das Geschäftsjahr 2017 mit EUR -11,5 Mio. jedoch besser gewesen als seine Schätzung von EUR -12,3 Mio.Der Produktumsatz-Ausblick des Unternehmens für 2018E habe mit einem Wachstum von mehr als 10% den Analysten-Erwartungen entsprochen. Valneva habe auch höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von EUR 30 bis 35 Mio. (Vorjahr EUR 23 bis 25 Mio.) in Aussicht gestellt. Diese Erhöhung sei darauf zurückzuführen, dass sich im Laufe des Jahres 2018 drei Programme in der klinischen Entwicklung befinden würden.Der Analyst habe seine Schätzungen entsprechend angepasst. Darüber hinaus analysiere das Unternehmen Optionen zur Optimierung seines Schuldenportfolios. Dazu gehöre, dass teure Schulden zunehmend in kostengünstigere Kreditlinien umgeschichtet würden. In Anbetracht der ersten eingeleiteten Schritte habe er seinen Fremdkapitalkostensatz reduziert, was zu einem niedrigeren WACC von 9,8% (zuvor 10,0%) führe. Das angepasste Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 6,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: