Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,13 Euro +0,54% (08.03.2017, 13:44)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 11,74 +0,26% (08.03.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(08.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Irina Koffler, Analystin von Mizuho Securities USA, in Bezug auf die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die von Valeant Pharmaceuticals International Inc. angekündigten Refinanzierungsmaßnahmen deuten nach Ansicht der Analysten von Mizuho Securities USA auf schwächere Fundamentaldaten hin.Es sei davon ausgegangen worden, dass sich das Unternehmen zunächst auf Beteiligungsverkäufe konzentrieren werde um dann infolge eines stärkeren Geschäftsausblicks eine Refinanzierung in Angriff zu nehmen. Valeant scheine nun die Gelegenheit zum Kreditmarkt Zugang zu haben noch nutzen zu wollen, bevor diese Möglichkeit versperrt sei.Die Analystin Irina Koffler glaubt, dass das organische Wachstum unsicher sei und es länger dauern könnte bis es zurückkomme.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:11,11 Euro +0,83% (08.03.2017, 13:53)