Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

13,80 Euro +0,51% (09.02.2017, 13:32)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,77 +0,61% (09.02.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(09.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Guggenheim Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Louise Chen, Analystin von Guggenheim Securities, ihre Kaufempfehlung für die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die Analysten von Guggenheim Securities senken die Umsatz und EBITDA-Prognosen für 2017 nachdem Valeant Pharmaceuticals International Inc. den Verkauf von Randaktivitäten bekannt gegeben habe. Konkurrenz durch Generika und Währungseffekte würden aber auch eine Rolle spielen.Ungeachtet der Reduzierung der Schätzungen hält die Analystin Louise Chen die Investmentthese für intakt. Die Wachstumsaussichten von Valeant würden vom Markt nicht ausreichend gewürdigt. Weitere Verkäufe von Beteiligungen zur Schuldenreduzierung, ein Übertreffen der Erwartungen im Basisgeschäft sowie die Zulassung neuer Produkte könnten beim Aktienkurs für Aufwärtspotenzial sorgen.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Guggenheim Securities den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 55,00 USD fest.Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:13,70 Euro +0,52% (09.02.2017, 14:02)