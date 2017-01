Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

14,89 Euro +0,34% (05.01.2017, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 15,52 -0,32% (05.01.2017, 14:42, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(05.01.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Amsellem von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst David Amsellem von Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) unterzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray vertreten die Auffassung, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. kein Investment für Anleger darstelle.Die Verschreibungsdaten in den USA würden auf eine weiterhin herausfordernde Gesamtlage hindeuten. Vor diesem Hintergrund und wegen der signifikanten Konkurrenz für sehr profitable Produkte (z.B. Isuprel) durch Generika sowie eines möglichen zusätzlichen Gegenwinds (z.B. finanzielle Verpflichtungen) sei die Valeant Pharmaceuticals-Aktie nicht investierbar. Analyst David Amsellem hält die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Abwärtsdrucks auf den Aktienkurs für weitaus höher als die Chance auf eine Erholung.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel unverändert mit "underweight" ein und reduzieren das Kursziel von 16,00 auf 11,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:14,82 Euro +0,14% (05.01.2017, 13:41)