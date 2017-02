Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

London (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Douglas Tsao von Barclays:Douglas Tsao, Aktienanalyst beim Investmenthaus Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Valeant Pharmaceuticals International Inc. habe eine gute Nachricht erhalten. Die FDA habe brodalumab (Siliq) zur Behandlung von Schuppenflechte zugelassen. Obwohl Ärzte bei einer Schuppenflechte-Therapie viele Optionen hätten, schätzen die Analysten von Barclays den Spitzenumsatz auf bis zu 750 Mio. USD.brodalumab habe in Testreihen im Vergleich zu den meisten am Markt befindlichen Konkurrenzprodukten eine höhere Wirksamkeit unter Beweis gestellt. Auf Grund des wettbewerbsintensiven Umfelds sei aber eine starke Strategie notwendig.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel unverändert mit "equal weight" ein und halten am Kursziel von 20,00 USD fest.