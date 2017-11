NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,80 -0,54% (09.11.2017, 15:03, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(09.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Gregg Gilbert von der Deutschen Bank:Gregg Gilbert, Aktienanalyst der Deutschen Bank, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) zu halten.Die Analysten der Deutschen Bank äußern nach der Vorlage der Quartalszahlen die Auffassung, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. beim Wiederaufbau des Unternehmens weitere Fortschritte gemacht hat. Nach einer Reihe von Ermittlungen im Hinblick auf die Bilanzierung und Preispolitik gewinne Valeant etwas Vertrauen der Investoren zurück.Investoren sollten aber mit einem Einstieg warten bis mehr Visibilität in Bezug auf die Xifaxan-Nachfragetrends, die Siliq-Markteinführung und die Stabilisierung des Dermatologiegeschäfts gegeben sei. Außerdem sollte es zu weiteren Schritten zur Stärkung der Bilanz kommen, so die Einschätzung des Analysten Gregg Gilbert.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Deutschen Bank das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 19,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,79 Euro -1,62% (09.11.2017, 14:41)Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,81 Euro -0,18% (09.11.2017, 14:51)