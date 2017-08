Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,74 Euro -0,78% (28.08.2017, 12:08)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,22 +0,57% (28.08.2017, 15:03, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(28.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Louise Chen, Aktienanalystin beim Investmenthaus Cantor Fitzgerald, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin überzugewichten.Die Analysten von Cantor Fitzgerald weisen darauf hin, dass Short Seller bei den Aktien Valeant Pharmaceuticals International Inc. nicht nachlassen würden.Seit den jüngsten Kurssteigerungen habe der Short-Anteil bis Mitte August um 38% zugenommen, so die Analystin Louise Chen.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cantor Fitzgerald das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 23,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:11,74 Euro -1,93% (28.08.2017, 13:05)