Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,60 Euro -2,34% (29.08.2017, 14:53)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,00 -1,62% (29.08.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(29.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Die Analystin Irina Koffler vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die Analysten von Mizuho Securities USA befürchten, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. die Umsatz- und EBITDA-Ziele für das Gesamtjahr verfehlen wird. Die Konsensprojektionen seien deutlich zu optimistisch.Die Analystin Irina Koffler hält das Dental-Geschäft unter strategischen Gesichtspunkten nicht mehr länger für attraktiv, da es zu Druck von Seiten der Kostenerstattung komme.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel unverändert mit "underperform" ein, senken aber das Kursziel von 8,00 auf 7,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:11,62 Euro -2,95% (29.08.2017, 14:26)