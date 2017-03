Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

(14.03.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Gary Nachman von BMO Capital Markets:Gary Nachman, Aktienanalyst beim Investmenthaus BMO Capital Markets, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Pershing habe mitgeteilt, die gesamte Beteiligung an Valeant Pharmaceuticals International Inc. verkauft zu haben. Als Begründung sei der überdurchschnittlich hohe Zeitaufwand für das Managen des Investments angegeben worden sowie ein großer steuerlicher Verlustvortrag.Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Meinung, dass angesichts der Bemühungen um einen Turnaround bei Valeant Pershing trotz des niedrigen Kursniveaus nun einfach das Handtuch geworfen habe. Die Zukunft des Unternehmens stehe damit in keinem guten Licht, so der Analyst Gary Nachman.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BMO Capital Markets das "market perform"-Rating, senken aber das Kursziel von 19,00 auf 15,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:10,10 Euro -9,85% (14.03.2017, 15:23)