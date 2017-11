NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

10,63 USD +1,63% (22.11.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







(22.11.2017/ac/a/a)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets:Tyler Broda, Aktienanalyst beim Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets rechnen in nächster Zeit bei Eisenerz mit Preisfluktuationen.Der rasche Abbau der Verschuldung und ein zunehmend attraktiveres Exposure gegenüber positiven strukturellen Trends sollte den Aktien von Vale S.A. aber ungeachtet des kurzfristigen Gegenwinds auf mittlere Sicht Raum für Kurssteigerungen geben, so die Einschätzung des Analysten Tyler Broda.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel von "sector perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 11,00 auf 14,50 USD an.Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:8,80 Euro +1,73% (22.11.2017, 14:01)Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:8,80 EUR +1,16% (22.11.2017, 14:02)