NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

10,69 USD -0,83% (26.01.2017, 15:07, vorbörslich)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNPA3



WKN Vale-Aktie:

897998



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLA



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNPA3, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLA, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







(26.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse der Analysten Paul Gait von Sanford C. Bernstein & Co:Paul Gait, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, äußert laut einer Aktienanalyse nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNPA3, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLA, NYSE-Symbol: VALE).Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sehen bei Vale S.A. einen Umschwungpunkt gekommen. Cash-Generierung und ein rascher Abbau der Verschuldung dürften nun auf der Agenda des Managements stehen.Analyst Paul Gait setzt das Kursziel für die Vale-Aktie von 6,07 auf 14,20 USD herauf.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co setzen in ihrer Vale-Aktienanalyse das Rating von "market perform" auf "outperform" herauf.Stuttgart-Aktienkurs Vale-Aktie:9,31 Euro -1,38% (26.01.2017, 14:41)Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:9,45 EUR +0,10% (26.01.2017, 15:00)