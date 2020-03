Eine Entwicklung, bei der sich Covid-19 weltweit ausbreite, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen begrenzt bleiben würden, sei optimistisch, aber nicht unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen V-förmigen Erholung veranschlage Shamik Dhar aktuell mit etwa 35%. In diesem Szenario erreiche das Virus im Sommer seinen Höhepunkt und die Liquiditätsrückstellungen der Zentralbanken seien groß genug, um schwere Verwerfungen an den Finanzmärkten zu verhindern. Dann könnte auch das globale Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wieder anziehen und sich die Produktion erholen, sodass das Wachstum in der ersten Hälfte des Jahres 2021 in die Größenordnung vorrücke, die es ohne das Auftreten der Krankheit erreicht hätte - ohne dauerhafte Produktionsverluste.



U-Szenario: Weit verbreitete Risikoaversion bremse Erholung



Das zweite Szenario sei eine U-förmige Erholung, bei der die Ausbreitung von Covid-19 anhaltender und flächendeckender als im ersten Szenario wäre. Eine derartige Entwicklung würden die Experten von BNY Mellon Investment Management für ebenso wahrscheinlich wie ein V halten. Die Wirtschaft wäre in erster Linie von einem weltweiten Nachfrageeinbruch betroffen, nicht von einer Angebotsverknappung. Angesichts der erhöhten Unsicherheit wäre die Risikoabneigung weit verbreitet. Risikoprämien würden stark ansteigen, Aktien und Anleihen dagegen fallen - insbesondere bei Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil. Eine dramatische Flucht in sichere Werte würde die Renditen von Staatsanleihen auf bisher undenkbare Tiefstände und für manche Weltregionen noch weiter in den negativen Bereich drücken. Zuvor aber würde die enorme Nachfrage nach Bargeld vorübergehend einige Renditen steigen lassen. Die resultierenden Liquiditätsengpässe und eine Dollarknappheit würden zu schweren Marktverwerfungen führen. Die globalen Entscheidungsträger wären nicht in der Lage, den kurzfristigen Stimmungseinbruch zu bremsen. Der Ausverkauf könnte einen Abschwung ähnlich dem Abschwung nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2000/2001 auslösen. Auch damals sei eine Erholung in U-Form gefolgt.



L-Szenario: Stagnation und Protektionismus



Weniger wahrscheinlich sei mit lediglich 20% aus Sicht der Experten von BNY Mellon Investment Management eine Phase der Stagnation oder eines langsamen Aufwärtstrends nach dem Absturz. In diesem L-förmigen Szenario gerate die wirtschaftliche Aktivität in den vom Virus betroffenen Regionen ins Stocken. Die Auswirkungen auf Nachfrage und Angebot 2020 seien mit fast 18% massiv, vor allem in der ersten Hälfte des Jahres, und würden sich auf das chinesische BIP auswirken. Europa und die USA sähen für den Rest des Jahres 2020 ähnlich hohe BIP-Verluste. Das erhöhe den Druck auf Unternehmen, ihre Lieferketten längerfristig zu diversifizieren, was dem Trend zur De-Globalisierung in die Hände spiele. Unternehmen würden nach Alternativen zur chinesischen Produktion suchen, fänden sie aber nicht immer. Die USA, die EU und China würden mit protektionistischen Maßnahmen reagieren, insbesondere wenn China versuche, den Yuan abzuwerten, was den Angebotsschock noch weiter verschärfe.



Inflationsszenario: Überschießende US-Wirtschaft



In diesem Szenario würden die USA übertriebene Wachstumssorgen plagen. Das Virus sei eingedämmt, die Wirtschaft sei robust und kehre zu ihrem Aufwärtstrend aus der Vor-Corona-Zeit zurück. Da aber die Schwäche der übrigen Welt anhalte, stehe die US-Wirtschaft vor einem Ressourcen-Engpass. Die Inflation steige stärker als erwartet an und überschreite Anfang 2021 das 2%-Ziel der FED. Die Inflationserwartungen würden schnell und deutlich ansteigen und die FED zu einer Straffung zwingen, da China und andere Länder schwächer würden. Höhere Zinsen und der Dollarkurs würden zu einer Kapitalflucht aus risikoreichen Anlagen führen, insbesondere in den Schwellenländern. Es komme zu finanzieller Instabilität und Dollarknappheit, verstärkt über die internationalen Finanzmärkte. Das Szenario wäre eine Wiederholung der Situation 2015/2016, aber in größerem Maßstab. Dieses Szenario sei aber wohl am wenigsten wahrscheinlich - Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon Investment Management, gebe ihm nicht mehr als 10%. (27.03.2020/ac/a/m)







