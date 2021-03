Tradegate-Aktienkurs VYNE Therapeutics-Aktie:

6,10 EUR -0,16% (12.03.2021, 16:10)



Nasdaq-Aktienkurs VYNE Therapeutics-Aktie:

7,14 USD -2,72% (12.03.2021, 15:38)



ISIN VYNE Therapeutics-Aktie:

US92941V2097



WKN VYNE Therapeutics-Aktie:

A2QQPY



Ticker-Symbol VYNE Therapeutics-Aktie:

26JB



NASDAQ-Symbol VYNE Therapeutics-Aktie:

VYNE



Kurzprofil VYNE Therapeutics Inc.:



VYNE Therapeutics Inc. (ISIN: US92941V2097, WKN: A2QQPY, Ticker-Symbol: 26JB, NASDAQ-Symbol: VYNE) ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung verschiedener Therapeutika für die Dermatologie konzentriert. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Menlo Therapeutics Inc. bekannt und wurde im September 2020 in VYNE Therapeutics Inc. umbenannt. VYNE Therapeutics Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bridgewater, New Jersey. (12.03.2021/ac/a/n)





Bridgewater, NJ (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von VYNE Therapeutics:Die Shortseller von WorldQuant, LLC treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien von VYNE Therapeutics (ISIN: US92941V2097, WKN: A2QQPY, Ticker-Symbol: 26JB, NASDAQ-Symbol: VYNE) an.Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 11.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,82% auf 0,75% der Aktien von VYNE Therapeutics gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den VYNE Therapeutics-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,75% der VYNE Therapeutics-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze VYNE Therapeutics-Aktie: