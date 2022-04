Die europäischen Autoverkäufe seien im März 2022 um 19% im Jahresvergleich gesunken, was den 9. aufeinanderfolgenden Monat mit Rückgängen markiere. Die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seien im Jahresvergleich um 25% gefallen, was einen Rückgang von 15,4% im gesamten Jahr bedeute. Die Verkäufe von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seien im März um 23% im Jahresvergleich gefallen, was einen Rückgang von 11,1% im gesamten Jahr bedeute. Die Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe im März einen Umsatzrückgang von 18% im Jahresvergleich und einen Rückgang von 11% seit Jahresbeginn verzeichnet.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe heute die vorläufigen Quartalsergebnisse bekanntgegeben. Das Unternehmen habe einen EBITA-Verlust von 77 Mio. Euro (erwarteter Gewinn von 31 Mio. Euro) gegenüber einem Gewinn von 197 Mio. Euro vor einem Jahr gemeldet. Der Auftragseingang habe mit 10,52 Mrd. Euro um 27,5% niedriger als im Vorjahr gelegen, während der Umsatz um 1,7% auf 6,58 Mrd. Euro zurückgegangen sei. Siemens Energy habe angekündigt, die Prognose für das Geschäftsjahr (4. Quartal 2021 - 3. Quartal 2022) zu überarbeiten, um die Auswirkungen der schwachen Performance von Gamesa Renewables, einer Tochtergesellschaft, an der Siemens 67% der Anteile halte, zu berücksichtigen.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe mitgeteilt, dass es die Produktion in seiner Produktionsstätte in Kaluga, Russland, vorübergehend wieder aufgenommen habe. Das Unternehmen habe erklärt, dass es eine solche Entscheidung habe treffen müssen, da die Mitarbeiter und die lokalen Manager des Unternehmens andernfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten, weil sie sich geweigert hätten, die lokale Nachfrage zu bedienen. Continental habe die Produktion in dem Werk zunächst am 8. März 2022 eingestellt.



Volkswagen habe erklärt, dass die neue Strategie von einer größeren Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen in der globalen Lieferkette ausgehe. Der Autobauer wolle dies durch eine größere Unabhängigkeit von Regionen und Marken erreichen, zum Beispiel durch den verstärkten Einsatz regionaler Zulieferer. Es werde erwartet, dass in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten bekannt gegeben würden. Darüber hinaus habe Volkswagen gemeldet, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2022 99,1 Tausend batteriebetriebene E-Fahrzeuge habe ausliefern können, ein Plus von 65% im Jahresvergleich. (20.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch höher, nachdem die Wall Street gestern deutlich zugelegt hat, so die Analysten von XTB.Die meisten Blue-Chip-Indices in Europa würden über 1% höher notieren. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) gehöre mit einem Plus von 1,5% zu den Spitzenreitern. Der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) bleibe hinter seinen westeuropäischen Konkurrenten zurück, könne aber dennoch um 0,8% zulegen.