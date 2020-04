Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei heute zu Beginn der europäischen Sitzung gefallen und habe die 9.500-Punkte-Marke getestet. Damit habe der deutsche Leitindex das Kursziel der gestern ausgebildeten SKS-Formation erreicht. Da die Bären nicht in der Lage gewesen seien, die 9.500-Punkte-Marke zu durchbrechen, sei es zu einem Abpraller gekommen. Der erste Widerstand sei bei 9.700 Punkten zu finden. Angesichts der schlechten Stimmung könnte der heutige Handel im Bereich von 9.500 bis 9.700 Punkten stattfinden. Sollte es jedoch zu einem Ausbruch nach oben kommen, bleibe die 10.000-Punkte-Marke der wichtigste Widerstand. Man solle beachten, dass die jüngsten Kursreaktionen darauf hindeuten würden, dass die Bären immer noch die Kontrolle hätten.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe beschlossen, wegen der Coronavirus-Pandemie die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzuziehen. Rund 40% der Produktionsstandorte des Unternehmens hätten ihre Tätigkeit für einige Zeit eingestellt. Continental passe sowohl die Arbeitszeiten als auch die Gehälter an die Situation an. Das Unternehmen plane auch, die Anforderungen an die Liquidität zu reduzieren. Ende Februar 2020 habe Continental über 2,3 Milliarden EUR an liquiden Mitteln und 4,6 Milliarden EUR an nicht genutzten Kreditlinien verfügt.



Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe gesagt, dass der Automobilhersteller zwar noch operativ tätig sei, allerdings mit Verlusten. Diess behaupte, dass dem Unternehmen durch die Coronavirus-Pandemie jede Woche rund 2 Milliarden EUR verloren gehen würden.



Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) habe bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit anderen US-Dialyseanbietern zusammenarbeite, um Menschen mit Nierenproblemen zu versorgen, die derzeit aufgrund des Coronavirus isoliert seien. (01.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa stehen am Mittwochmorgen unter einem erheblichen Druck, so die Experten von XTB.Die Indices aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden würden über 3% unter den gestrigen Schlusskursen gehandelt. Die S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Futures seien unter 2.500 Punkte gefallen. Die ADP-Daten (14:15 Uhr) und der ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe (16:00 Uhr) könnten heute für Bewegung sorgen.