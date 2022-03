Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe bekanntgegeben, dass es einen Teil seiner Fabrik in Shanghai schließen müsse. Diese Entscheidung sei getroffen worden, da die in der Region verhängten Abriegelungen es dem Automobilhersteller unmöglich machen würden, die für die Produktion benötigten Teile zu beschaffen. Volkswagen habe mitgeteilt, dass das Unternehmen nach Möglichkeiten suche, die Produktion in China trotz der neuen Pandemie-Beschränkungen aufrechtzuerhalten.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe angekündigt, dass das Unternehmen in den nächsten drei Jahren 2 Milliarden Euro für den Ausbau seines pharmazeutischen Produktionsnetzwerks ausgeben wolle. Die Investitionen würden in die Automatisierung, Digitalisierung und andere neue Technologien fließen.



Einschätzungen von Analysten:



- Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) werde bei Goldman Sachs mit "neutral" bewertet. Kursziel: 9,70 Euro

- Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) werde von Goldman Sachs mit "buy" bewertet. Kursziel: 18,70 Euro

- SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) werde von der Credit Suisse mit "outperform" bewertet. Kursziel: 152,00 Euro

- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) werde von ODDO BHF auf "neutral" herabgestuft. Kursziel: 68,00 Euro

- Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) werde von Exane auf "neutral" hochgestuft. Kursziel: 2,40 Euro

- DZ BANK stufe CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) auf "verkaufen" herab. Kursziel: 50,00 Euro. (31.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag überwiegend im Minus, so die Experten von XTB.Ein Rückgang der Ölpreise habe die Stimmung nicht aufhellen können und die wichtigsten Blue-Chip-Indices des Alten Kontinents würden 0,3 bis 0,7% niedriger notieren. Eine Ausnahme würden die Indices aus Österreich und Portugal bilden, die im Tagesverlauf leicht höher notieren würden. Die russischen Blue-Chips-Indices notieren würden 5% höher (sowohl in RUB als auch in USD) notieren.