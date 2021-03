Unternehmennachrichten:



Wie die "FAZ" berichte, werde Deutschland 2,4 Milliarden Euro Entschädigung an Unternehmen zahlen, die ihre Atomreaktoren hätten abschalten müssen, nachdem die deutsche Bundesregierung vor über einem Jahrzehnt den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen habe. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) sei unter den Unternehmen, die für die Entschädigung in Frage kämen.



Herbert Diess, der CEO von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), sei in Gesprächen mit den spanischen Behörden über EV-Projekte in Spanien. Diess habe getwittert, dass Spanien ein Zentrum für E-Mobilität in Europa werden könnte.



Einschätzungen von Analysten:



- RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) sei bei der Deutschen Bank mit "kaufen" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 35 Euro gesetzt worden.

- Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) sei bei der NORD LB auf "halten" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 85 Euro gesetzt worden.

- Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: EVOTF) sei von der Citi auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 32,50 Euro gesetzt worden. (05.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices fallen in der letzten Handelssitzung der Woche, nachdem an der Wall Street und im asiatischen Handel eine Abwärtsbewegung zu beobachten war, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex sei von den Tagestiefs abgeprallt, notiere aber immer noch über 100 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr sei das Hauptereignis des Tages. Händler sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass die Märkte in letzter Zeit die schlechten Arbeitsmarktdaten ignoriert hätten.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe während des asiatischen Handels ein tieferes Hoch ausgebildet und sei zu Beginn der europäischen Sitzung erneut gefallen. Während der Rückgang gestoppt worden sei und der Index von den Tagestiefs abgeprallt sei, werde die Erholung durch den SMA200 begrenzt. Man solle bedenken, dass selbst wenn es dem DAX gelinge, über den gleitenden Durchschnitt auszubrechen, der Index über die obere Grenze der Marktgeometrie bei 14.060 Punkten ausbrechen müsste. Solange der Kurs unterhalb dieser Hürde liege, bleibe der kurzfristige Ausblick bärisch. Sollte der Index seine Abwärtsbewegung fortsetzen, wäre die erste Unterstützung beim 61,8% Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung (13.850 Punkte) zu finden.