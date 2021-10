Börsenplätze VST-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs VST-Aktie:

8,20 EUR 0,00% (04.10.2021, 09:16)



Wiener Börse-Aktienkurs VST-Aktie:

9,10 EUR -1,09% (04.10.2021, 13:30)



ISIN VST-Aktie:

AT0000A25W06



WKN VST-Aktie:

A2PBVH



Ticker-Symbol VST-Aktie:

1T2



Wiener Börse-Symbol VST-Aktie:

VST



Kurzprofil VST BUILDING TECHNOLOGIES AG:



Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Symbol: VST) bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus.



Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.



Die Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2R1SR7, WKN: A2R1SR) der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die VST-Aktie im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse, im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (04.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VST-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Symbol: VST) von "accumulate" auf "buy" hoch.Das Unternehmen habe am 27. September den Bericht zum ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Die Zahlen der beiden ersten Quartale hätten alles in allem im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten von SRC Research gelegen und VST habe den Expansionskurs weiter vorantreiben und neue lukrative Aufträge gewinnen können.Der Umsatz habe zum Halbjahr bei rund 7,3 Mio. Euro und folglich der Entkonsolidierung der Premiumverbund Bau GmbH im November 2020 somit erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von nahezu 23 Mio. Euro gelegen. Positiv anzumerken sei hier, dass eine deutliche Steigerung gegenüber dem Umsatzniveau von 6,1 Mio. Euro in 2019 erkennbar sei, in welchem die Premiumverbund ebenfalls nicht konsolidiert gewesen sei und es noch keine Auswirkungen von Corona gegeben habe. Der Materialaufwand und der Personalaufwand seien folglich der Entkonsolidierung ebenfalls deutlich von 28,3 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro bzw. von über 4,0 Mio. Euro auf rund 2,5 Mio. Euro gesunken. Das operative Ergebnis auf EBITDA Basis habe alles in allem bei 280 Tsd. Euro gelegen, nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 948 Tsd. Euro. Das EBIT habe mit -585 Tsd. Euro im roten Bereich gelegen (1H 2020: 9 Tsd. Euro).Das Finanzergebnis habe sich deutlich verbessert und liege zum Stichtag bei -464 Tsd. Euro gegenüber den über -1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Dies habe zum einen an höheren Finanzerträgen und zum anderen an einem Rückgang der Finanzaufwendungen durch die Bereinigung von Verbindlichkeiten gelegen. Das Nettoergebnis habe somit bei -759 Tsd. Euro gelegen und somit nahezu unverändert zum Vorjahreswert von -709 Tsd. Euro. Dasselbe gelte auch für die Finanzlage des Unternehmens, welche bei einer nahezu unveränderten Nettoverschuldung von rund 29 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 25,26% weiterhin auf dem Niveau von Ende 2020 liege.Hinsichtlich neuer Projekte und der Expansion habe das Unternehmen seit Jahresbeginn weitere Fortschritte machen können. Hier habe unter anderem über neue Aufträge aus Dänemark, Schweden und Österreich berichtet werden können, worüber die Aktienanalysten von SRC Research bereits in ihrem letzten Update geschrieben hätten.Am 29. September sei bekannt gegeben worden, dass die beiden bisherigen Vorstände, Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl, die in den vergangenen Jahren den Wachstums- und Expansionskurs des Unternehmens vorangetrieben hätten, das Unternehmen zum 31. Oktober verlassen würden, jedoch weiterhin beratend zur Seite stünden. Ab 1. November werde VST von Herrn Dr. Gerhard Kornfeld geführt, der nach Meinung der Aktienanalysten von SRC Research diesen Kurs erfolgreich fortsetzen werde.Die Aktienanalysten von SRC Research seien mit den Zahlen und Entwicklungen des Unternehmens zufrieden und die Expansion in neue Märkte sei weiter vorangeschritten und biete somit zusätzliche Möglichkeiten in den kommenden Jahren. Die Aktienanalysten sähen sich deshalb alles in allem in ihren Erwartungen bestätigt und würden ihr Kursziel von 10,00 Euro beibehalten.Da die VST-Aktie seit dem jüngsten Update leicht rückläufig war, erhöht Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bei einem Upside von nunmehr über 20% sein Rating von "accumulate" auf "buy". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link