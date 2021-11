XETRA-Aktienkurs VST-Aktie:

Kurzprofil VST BUILDING TECHNOLOGIES AG:



Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Symbol: VST) bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus.



Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. (15.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VST-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (ISIN: AT0000A25W06, WKN: A2PBVH, Ticker-Symbol: 1T2, Wiener Börse-Symbol: VST) weiterhin mit "sell" ein.Die Gesellschaft habe am 5. November per Ad hoc-Mitteilung informiert, dass die Hamburger Premiumverbund Bau GmbH, an der VST 49,4% der Anteile halte, kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen werde, da es zu Forderungsausfällen im Projektgeschäft gekommen sei. Wir hatten bereits am 29. Oktober nach unseren Gesprächen mit dem damaligen Vorstand Kamil Kowalewski, der bis 31. Oktober das Unternehmen gemeinsam mit Bernd Ackerl führte, und nach der Insolvenz der dänischen Tochter Premium Syscon unser Rating für die VST-Aktie auf "sell" und unser Kursziel auf 2,00 Euro reduziert, so die Aktienanalysten von SRC Research.Für die Aktienanalysten von SRC Research gestalte sich derzeit die Kommunikation mit dem neuen Vorstand Dr. Gerhard Kornfeld als sehr zäh und schwierig und in Summe trotz der sehr angespannten Situation des Unternehmens als wenig zielführend. Auf seiner eigenen Webseite www.korn-feld.com stelle er sich als Spezialist für Interims-Management, Sanierung, Krisenmanagement und einige andere Dinge dar, allerdings seien die gegebenen Informationen und Referenzen relativ übersichtlich.Ein Angebot unsererseits zu einem persönlichen Gespräch in Wien am 12. November wurde abgelehnt, so die Aktienanalysten von SRC Research. Es passe in diesem Zusammenhang ins Bild, dass VST auch bei der direct market plus Investmentkonferenz der Baader Bank und Wiener Börse am 10. November gefehlt habe. Demnach scheine die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt trotz der sehr schwierigen finanziellen Situation für die neue Führung des Unternehmens, die sich als Spezialist im Krisenmanagement und für Sanierungsfälle sehe, keinen allzu großen Stellenwert zu haben. Die Aktienanalysten von SRC Research würden dieses Verhalten für eine börsennotierte Firma für nicht angemessen halten.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, reduziert sein Kursziel nochmals von 2,00 Euro auf 1,00 Euro und bestätigt seine Verkaufsempfehlung mit dem Rating "sell" für die VST-Aktie. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VST-Aktie: