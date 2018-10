NYSE-Aktienkurs VMware-Aktie:

Kurzprofil VMware Inc.:



VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Virtualisierungsinfrastruktur. Die Produkte setzen Organisation in die Lage, multiple Server, Speicherinfrastruktur und Netzwerke in gemeinsam genutzten Kapazitäten-Pools zu vereinen, damit diese Anwendungen dynamisch zugewiesen werden könnten. Großaktionär ist das Hard- und Softwaredienstleistungsunternehmen EMC Corp. (29.10.2018/ac/a/n)





IBM biete für Red Hat einen Aufschlag von 61%. Ein überragendes Angebot, das auch dem Konkurrenten VMware neue Kursimpulse gebe. Der satte Aufschlag, den IBM bereit sei zu zahlen, zeige dabei, wie wertvoll die Cloud-Spezialisten für den Zukunftsmarkt seien. Fraglich sei allerdings, was die Übernahme für die Partnerschaft zwischen IBM und VMware bedeuten werde. Beide Konzerne würden bei vSphere zusammenarbeiten - einer von IBMs wenigen Cloud-Erfolgen. Hier dürfte künftig eine Lösung von Red Hat eingesetzt werden.VMware bleibe ein spannender Cloud-Player mit langfristigen Wachstumsperspektiven. Im Oktober-Abverkauf habe sich das Papier stabil über der 200-Tage-Linie halten können. Die Spekulation, dass DELL die VMWare-Anteile zurückkaufen könnte, bleibe bestehen und stütze den Aktienkurs. Das IBM-Angebot habe für dieses Szenario die Messlatte aber deutlich erhöht. VMware-Anleger sollten im Seitwärtstrend investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)