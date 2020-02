NYSE-Aktienkurs VMware-Aktie:

Kurzprofil VMware Inc.:



VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Virtualisierungsinfrastruktur. Die Produkte setzen Organisation in die Lage, multiple Server, Speicherinfrastruktur und Netzwerke in gemeinsam genutzten Kapazitäten-Pools zu vereinen, damit diese Anwendungen dynamisch zugewiesen werden könnten. Großaktionär ist das Hard- und Softwaredienstleistungsunternehmen EMC Corp. (28.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VMware-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) unter die Lupe.Der Cloud-Anbieter habe im abgelaufenen Quartal beim Gewinn die Analystenerwartungen verfehlt. Die Anleger hätten enttäuscht reagiert und die VMware-Aktie nachbörslich gen Süden geschickt. Die Zahlen seien auch deswegen enttäuschend, weil VMware in den vergangenen zwei Jahren beim Gewinn immer die Analystenerwartungen habe übertreffen können. Diese Erfolgsgeschichte sei nun vorbei."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Es gebe weitaus interessantere Cloud-Aktien als VMware, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)Börsenplätze VMware-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VMware-Aktie:117,00 EUR -5,20% (28.02.2019, 13:49)