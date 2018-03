Tradegate-Aktienkurs VMware-Aktie:

94,53 Euro -2,73% (07.03.2018, 08:57)



NYSE-Aktienkurs VMware-Aktie:

USD 118,00 -2,10% (07.03.2018, 14:12)



ISIN VMware-Aktie:

US9285634021



WKN VMware-Aktie:

A0MYC8



Ticker-Symbol VMware-Aktie Deutschland:

BZF1



NYSE-Ticker-Symbol VMware-Aktie:

VMW



Kurzprofil VMware Inc.:



VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Virtualisierungsinfrastruktur. Die Produkte setzen Organisation in die Lage, multiple Server, Speicherinfrastruktur und Netzwerke in gemeinsam genutzten Kapazitäten-Pools zu vereinen, damit diese Anwendungen dynamisch zugewiesen werden könnten. Großaktionär ist das Hard- und Softwaredienstleistungsunternehmen EMC Corp.

(07.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - VMware-Aktienanalyse von Analyst Nehal Chokshi von Maxim Group:Nehal Chokshi, Aktienanalyst der Maxim Group, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Halten-Empfehlung für die Aktien von VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW).Der positive Einfluss der Steuerreform sei der vordergründige Aspekt für die Überarbeitung des Bewertungsmodells für die Aktien von VMware Inc., so die Analysten von Maxim Group.Analyst Nehal Chokshi bezeichnet die Lizenzerlöse von VMware zwar als stark. Zurückzuführen sei dies zum Teil auf den im Oktober-Quartal verbuchten DXC-Deal. Die mit einem Reverse Merger verbunden Risiken seien aber beträchtlich.In ihrer VMware-Aktienanalyse stufen die Analysten von Maxim Group den Titel nach wie vor mit "hold" ein, heben aber das Kursziel von 123,00 auf 134,00 USD an.Börsenplätze VMware-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs VMware-Aktie:94,83 Euro -2,14% (07.03.2018, 13:59)