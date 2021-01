Impfstoffe gegen das Corona-Virus gebe es mittlerweile einige, Medikamente auf Antikörper-Basis für Erkrankte seien allerdings noch rar. Die Behandlung mit Antikörpern solle speziell erwachsenen Patienten mit milden Symptomen und dem Risiko eines schweren Verlaufs zugutekommen. Ein Hersteller in diesem Bereich sei Regeneron Pharmaceuticals. Das Unternehmen sei zu größerer Bekanntheit gelangt, nachdem sich Donald Trump wegen seiner Corona-Infektion mit diesem Medikament erfolgreich habe behandeln lassen.



Am Wochenende habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der "Bild am Sonntag" gesagt, dass sich die Bundesregierung Kontingente von zwei Arzneimitteln gesichert habe, ein Mittel davon sei das Antiköper-Medikament von Regeneron Pharmaceuticals.



Der Pharma- und Biotech-Bereich werde unter dem neuen US-Präsidenten Biden profitieren. Speziell die Medikamentenforschung und die Bekämpfung der Pandemie würden den VIRICA-Index zu einem interessanten Investment machen.



Hinweis:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Vereidigung von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird sich einiges in den USA ändern, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazon "Der Aktionär".Die Ankündigungen der letzten Tage würden erkennen lassen, dass die Biden-Administration andere Schwerpunkte in der Regierungspolitik setzen werde. Neben den Themen Erneuerbare Energien und dem Streben zu mehr Elektromobilität werde v.a. der Gesundheitsbereich von der Biden-Regierung profitieren. An erster Stelle stehe hier die Bekämpfung des Corona-Virus.Hiervon sollte auch der VIRICA-Index profitieren. Der Index enthalte insgesamt fünf US-amerikanische Pharma- und Biotech-Werte. Darunter mit Regeneron Pharmaceuticals, Amgen und Incyte drei Corona-Hoffnungsträger. Ergänzt werde der Index durch Ionis Pharmaceuticals und Vertex Pharmaceuticals.