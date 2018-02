Xetra-Aktienkurs VINCI-Aktie:

82,88 EUR +0,73% (23.02.2018, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs VINCI-Aktie:

82,90 EUR +0,44% (23.02.2018, 17:35)



ISIN VINCI-Aktie:

FR0000125486



WKN VINCI-Aktie:

867475



Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

SQU



Euronext - Paris Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

DG



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

VCISF



Kurzprofil VINCI S.A.:



VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt VINCI ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (26.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VINCI-Aktienanalyse der DZ BANK:VINCI S.A. (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit führenden Baukonzerne, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zusätzlich zu jeglicher Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, der Planung und Errichtung von Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur betreibe VINCI mit seinem Konzessionsgeschäft in mehreren Ländern Autobahnen, Einrichtungen und Infrastrukturen wie Flughäfen, Parkhäuser, Straßen oder Schienenwege.Im Geschäftsjahr 2017 habe VINCI insbesondere mit seinem Flughafen-Geschäft von einer starken Zunahme bei der Anzahl der Passagiere sowie einer Erholung der Wirtschaft auf dem Heimatmarkt Frankreich profitiert, wo das Baugeschäft nach längerer Zeit wieder ein Wachstum verzeichnet habe. Der Konzernumsatz habe sich gegenüber dem Vorjahr um 5,7% auf 40,2 Mrd. Euro verbessert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um 10,4% auf 4,6 Mrd. Euro erhöht. Unter dem Strich habe ein Nettogewinn von 2,75 Mrd. Euro gestanden, ein Plus von 9,7% im Vergleich zu 2016.Frankreichs Wirtschaft bleibe auf Wachstumskurs: Die französische Notenbank rechne im ersten Quartal 2018 mit anziehenden Geschäften im Industrie- und Bausektor, die zu einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4% führen würden. Für das Gesamtjahr erwarte die EU-Kommission einen BIP-Zuwachs von 2,0%. Die Erholung der französischen Wirtschaft dürfte nach Erachten der Analysten der DZ BANK auch weiterhin einer der Wachstumstreiber für VINCI werden, immerhin erwirtschaftete der Konzern 2017 auf dem Heimatmarkt 59% seiner Umsätze (25% in Europa ohne Frankreich). Das Management rechne in 2018 erneut mit einem soliden Zuwachs bei Umsatz und Gewinn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VINCI-Aktie: