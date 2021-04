Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (29.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) herab, erhöhen aber ihr Kursziel.Das Unternehmen habe am Mittwoch den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht und erwartungsgemäß die vorläufigen Zahlen vom 24. März bestätigt und habe damit weiteres solides Wachstum auf allen Ebenen der GuV aufweisen können. Der Umsatz habe bei über 94 Mio. Euro gelegen und somit um 3,5% über dem Vorjahreswert von 91 Mio. Euro. Das Bewertungsergebnis sei mit 23 Mio. Euro auf Vorjahresniveau geblieben, was zu einem EBIT von über 94 Mio. Euro geführt habe. Das Vorsteuerergebnis sei im Jahresvergleich von 78 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro gestiegen, während das bereinigte EBT, also ohne Bewertungseffekte, um über 3% auf 58 Mio. Euro habe gesteigert werden können. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei nahezu 66 Mio. Euro gelegen, ein Plus von über 4% zum Vorjahreswert von mehr als 63 Mio. Euro. Der cash-getriebene FFO habe sich auf 50,4 Mio. Euro belaufen und habe sich somit um 3% erhöht. Der FFO je Aktie habe folglich bei 1,83 Euro gelegen. Das Management habe sich entschieden, der Hauptversammlung am 1 Juli eine Dividende von 75 Cent je Aktie vorzuschlagen.Für das laufende Jahr habe bereits weiteres Wachstum sichergestellt werden können. Neben den Fertigstellungen in 2020, welche somit dieses Jahr vollständig zum Ergebnis beitragen würden, hätten im März 2021 zwei weitere Entwicklungen fertiggestellt und übergeben werden können, nämlich die Projekte in Eslam und im Interpark, mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 16,5 Tsd. qm. Somit erwarte VIB für das laufende Jahr Umsätze im Bereich von 99 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro, einen bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 61 Mio. Euro und 65 Mio. Euro, sowie einen FFO zwischen 54 Mio. Euro und 58 Mio. Euro. Außerdem, wie am 14. April angekündigt, werde das Unternehmen die Logistikanlage in Schwäbisch Gmünd um über 6 Tsd. qm erweitern und habe zeitgleich den Mietvertrag für die Gesamtfläche von über 16 Tsd. qm um sieben weitere Jahre nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2022 verlängert.Die Analysten von SRC Research seien sehr zufrieden mit dem Ergebnis in abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 und würden positiv auf die Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre blicken. Die Pipeline für weitere Entwicklungen bleibe bei rund 110 Tsd. qm vermietbare Fläche auf einem hohen Niveau und sie würden davon ausgehen, dass der positive Newsflow in Sachen Portfolioausbau auch im laufenden Geschäftsjahr anhalte. Mit ihrem positiven Ausblick und dem neuen Basisjahr für ihre Bewertung würden die Analysten von SRC Research ihr Kursziel von 32 auf 33 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: