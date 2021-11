Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (10.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1).Das Unternehmen habe heute den Neunmonatsbericht 2021 veröffentlicht und habe über sehr überzeugende Zahlen berichten können, welche sogar über der Analystenerwartung gelegen hätten. Die Umsätze hätten um rund 10% von 70,4 Mio. Euro auf 77,4 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Bewertungsergebnis habe sich auf 8,8 Mio. Euro (9M 2020: 11,7 Mio. Euro) belaufen, die Analysten würden jedoch zum Jahresende im Zuge der vollständigen Portfoliobewertung nochmals eine deutliche Steigerung erwarten. Die Aufwandsseite des operativen Ergebnisses, also die Aufwendungen für Investment Properties, der Personalaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand seien alles in allem nahezu unverändert zur Vorjahresperiode gewesen.Das operative Ergebnis auf EBIT Basis habe somit von 66,5 Mio. Euro auf 69,3 Mio. Euro ansteigen können, ein Plus von über 4% trotz des deutlich niedrigeren Bewertungsergebnisses. Der Zinsaufwand sei aufgrund des erneut reduzierten Darlehenszinssatzes von nunmehr nur 1,71% von 10,9 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro rückläufig gewesen. Das Vorsteuerergebnis habe sich somit auf 59,2 Mio. Euro belaufen und habe um über 7% zum Vorjahreswert von 55,2 Mio. Euro gesteigert werden können. Das bereinigte EBT, also ohne Bewertungseffekte, habe sogar um rund 16% von 43,5 Mio. Euro auf 50,4 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe bei 48,2 Mio. Euro gelegen, somit um über 7% über dem Vorjahreswert von 44,9 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie sei ebenfalls um über 7% von 1,63 Euro auf 1,75 Euro gestiegen. Der cash getriebene FFO habe sogar um rund 16% zugelegt und sei von 38,1 Mio. Euro auf 44,1 Mio. Euro bzw. von 1,38 Euro je Aktie auf 1,60 Euro je Aktie gestiegen.Neben den Fortschritten im Portfolio in der ersten Jahreshälfte, über welche die Analysten bereits mit ihrem jüngsten Update vom 12. August berichtet hätten, habe das Unternehmen am 1. Oktober den Verkauf eines Fachmarktzentrums in Aalen vermelden können. Das über 10 Tsd. qm große Objekt sei im Rahmen der strategischen selektiven Portfoliooptimierung im Einzelhandelssegment verkauft worden.Da sich die VIB Vermögen-Aktie in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt hat - +17% seit dem SRC-Update am 12. August - behalten Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, ihr "hold"-Rating weiterhin bei. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link