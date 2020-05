Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (14.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1).Das Unternehmen habe am Mittwoch den Bericht für das erste Quartal veröffentlicht. Die Zahlen hätten im Rahmen der Schätzung der Analysten von SRC Research und der Guidance des Unternehmens, welche erneut bestätigt worden sei. Die Umsätze seien um 4% von 22,5 Mio. Euro auf 23,4 Mio. Euro angestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe bei 18,4 Mio. Euro gelegen, ein Anstieg von rund 5% gegenüber dem Vorjahreswert von 17,6 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis habe ebenfalls um rund 5% auf 14,6 Mio. Euro gesteigert werden können, während der Nettogewinn sogar um 5,4% habe zulegen können und von 11,6 Mio. Euro auf über 12,3 Mio. Euro erhöht worden sei. Der FFO habe ebenfalls um rund 5% zugelegt und habe bei 12,7 Mio. Euro bzw. 46 Cent je Aktie (1Q 2019: 12,1 Mio. Euro bzw. 44 Cent) gelegen.Während die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal sehr gering gewesen seien, weil der Shutdown erst Ende März in Kraft getreten sei, würden die Analysten von SRC Research nach heutigem Stand auch für das Gesamtjahresergebnis keine wesentlichen Auswirkungen sehen, wie sie bereits mit ihren beiden letzten Updates berichtet hätten. Rund 92% der Aprilmieten seien gezahlt worden und das Bild für den Monat Mai sollte wohl noch besser aussehen, da mittlerweile die Regierungsauflagen gelockert worden seien.Hinsichtlich der Entwicklung des Portfolios habe das Unternehmen bereits vor wenigen Wochen über eine neue Eigenentwicklung auf dem Bestandsgrundstück in Gersthofen bei Augsburg berichtet, welches bereits an Amazon.com vermietet sei. Ebenfalls würden die Arbeiten am größten Entwicklungsprojekt des Unternehmens gut voranschreiten und die Fertigstellung werde für das Jahresende erwartet. Die Pipeline für weitere Entwicklungsprojekte liege bei 170 Tsd. qm. Auf der Vermietungsseite habe der Mietvertrag für die bis dato größte Logistikentwicklung im Interpark mit einer vermietbaren Fläche von 55 Tsd. qm für weitere 5 Jahre bis Ende 2025 verlängert werden können.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "buy"-Votum für die VIB Vermögen-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 29 Euro. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link