Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

27,45 EUR +3,58% (18.09.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

27,45 EUR +3,00% (18.09.2020, 22:26)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE000A2YPDD0



WKN VIB Vermögen-Aktie:

A2YPDD



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH1



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (20.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie des Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) und erhöhen das Kursziel von 29 auf 30 Euro.Das Unternehmen habe im Laufe der Woche die Erweiterung des Portfolios durch mehrere Eigenentwicklungen bekannt gegeben, welche im ersten Halbjahr 2021 fertiggestellt werden sollten.Am Mittwoch, den 16. September, sei der Bau einer Logistikimmobilie in Eslarn in der Nähe von Waidhaus an der tschechischen Gernze bekannt gegeben worden. Das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von 9.400 qm solle im April 2021 fertiggestellt werden. Ein entsprechender Mietvertrag sei bereits abgeschlossen worden. Am Freitag sei über die Erreichtung einer Logistikhalle und einer Erweiterung eines Bestandsobjektes berichtet worden. Ein Objekt mit einer vermietbaren Fläche von 7.100 qm werde derzeit auf einem Bestandsgrundstück errichtet. Ein enstsprechender Mietvertrag sei bereits vor Baubeginn für 10 Jahre abgeschlossen worden und die Übergabe sei für April 2021 geplant. Außerdem werde das Bestandsobjekt businessPark in Regensburg bis Anfang Mai 2021 um weitere 3.200 qm erweitert. Rund ein Viertel der neuen Fläche sei bereits vermietet und die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass die restliche Fläche auch vor Fertigstellung erfolgreich vermietet werden könne.Somit werde das Portfolio der Gesellschaft um insgesamt rund 20,000 qm erweitert und die Mieteinnahmen würden ab dem 2. Quartal 2021 zu den Erlösen beitragen. Die Analysten von SRC Research hätten deshalb ihre Guv-Schätzung für die kommenden Jahre entsprechend erhöht und würden davon ausgehen, dass die Umsätze in 2021 die 100-Mio.-Euro-Marke überschreiten. Die Pipeline für weitere Entwicklungen liege weiterhin deutlich über 100.000 qm und weitere 40,000 qm kämen aus dem Joint Venture. Die Analysten von SRC Research würden deshalb auch in den kommenden Quartalen von weiterem positiven News ausgehen, welche die Zahlen nochmals weitere steigern könnten. Sie würden ihr Kursziel von 29 auf 30 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: