Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (08.08.2018/ac/a/nw)



Das Unternehmen habe heute den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht. Die Zahlen seien erneut sehr solide gewesen und hätten mit ihrrer Erwartung und der Guidance des Unternehmens übereineingestimmt. Die Der Umsatz sei gegenüber der Vorjahresperiode um 3,5% von über 41 Mio. Euro auf fast 43 Mio. Euro gestiegen. Dies habe zum einen an den Portfoliozugängen und zum anderen an Mietpreisanpassungen gelegen. Weiterhin habe ein Bewertungsergebnis von 2,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr verzeichnet werden können. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT habe bei über 35 Mio. Euro gelegen. Der Finanzaufwand habe durch einen weiteren Rückgang der Finanzierungskosten von 2,55% zum Jahresende auf 2,41% zum Halbjahr von 9 Mio. Euro auf unter 8 Mio. Euro verringert werden können. Die habe zu einem 5,5% Anstieg des Vorsteuerergebnisses von fast 26 Mio. Euro auf über 27 Mio. Euro geführt. Bereinigt um das Bewertungsergebnis habe das EBT mit einem Anstieg von 23 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro sogar um 8,3% über dem Vorjahr gelegen. Der Nettogewinn habe um 5% von rund 22 Mio. Euro auf fast 23 Mio. Euro erhöht werden können. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 80 Cent. Der cash getrieben FFO sei sogar um 9% von 20 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro bzw. von 72 Cent je Aktie auf 79 Cent je Aktie angestiegen.Das Portfolio habe im Laufe des ersten Halbjahrs ebenfalls deutliche Fortschritte gemacht. Bereits im Januar habe das Nachverdichtungsprojekt im Grundig-Gewerbepark in Nürnberg übergeben werden können. Weiterhin würden die Bauarbeiten bei den vier derzeitigen Entwicklungsprojekten wie geplant laufen. Drei der Projekte sollten noch im laufenden Jahr fertiggestellt und übergeben werden. Die Projekte im Interpark und in Vaihingen an der Enz sollten in den nächsten Wochen an die Mieter übergeben werden. Vor nur einer Woche habe die Gesellschaft hierzu vermeldet, dass die restlichen freien Flächen hätten vermarktet werden können und die beiden Objekte nun vollvermietet seien. Zusammen würden die beiden Objekte zukünftig mit einer jährlichen Nettokaltmiete von 1,6 Mio. Euro zu den Einnahmen beitragen. Das Objekt in Schwarzenbruck bei Nürnberg solle im Schlussquartal 2018 fertiggestellt werden und anschließend bei Vollvermietung rund 1,8 Mio. Euro Nettokaltmiete jährlich beitragen. Hier sei derzeit rund ein Drittel vorvermietet, die Analysten von SRC Research würden jedoch davon ausgehen, dass die restliche Fläche in den nächsten Monaten noch vermietet werden könne. Somit würden die drei genannten Projekte bereits schon anteilig zum 2018er Ergebnis beitragen und die Zahlen in den kommenden Jahren weiter anheben. Das vierte Projekt solle in 4Q 2019 fertiggestellt werden.Die Pipeline für künftige Projekteentwicklungen liege derzeit bei rund 170.000 qm nutzbarer Fläche und biete somit noch weiteres Wachstumspotenzial. Der NAV je Aktie sei seit Jahresende von 18,58 Euro auf 19,45 Euro gestiegen. Die vom Unternehmen gegeben Guidance sei erneut bestätigt worden.